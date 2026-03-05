Nicaragüense Norchad Omier hace historia y anota sus primeros puntos en la NBA

La noche de este miércoles fue histórica para el baloncesto de Nicaragua. Norchad Omier, oriundo de Bluefields, se convirtió en el primer nicaragüense en anotar en la NBA.

Los puntos llegaron en el juego que su quinteto disputó ante los Indiana Pacers, en el cuarto cuarto del cotejo que finalizó 130-107 a favor de Los Angeles Clippers.





Este es el segundo partido en la NBA para Omier, quien jugó baloncesto universitario en Arkansas State, Miami y Baylor, antes de llegar a la liga en 2025 como novato agente libre.

En aquel momento fue contratado por los Cleveland Cavaliers, quienes lo agregaron a la planilla del Charge, equipo de la liga de desarrollo de los Cavs.

Este año, el nicaragüense obtuvo un cupo con los Los Angeles Clippers y debutó en la mejor liga del mundo el pasado lunes, cuando estuvo en la duela tres minutos.





El poste además forma parte del combinado pinolero.