NBA obliga a los Atlanta Hawks a cancelar noche tributo a famoso 'nightclub' de Atlanta

El comisionado de la NBA, Adam Silver, canceló la noche tributo que uno de sus equipos había organizado para celebrar un ‘nightclub’. El centro de entretenimiento para adultos Magic City es uno de los más famosos de Atlanta y los Atlanta Hawks tenían varias actividades listas para el juego ante el Orlando Magic.

Además de servir las famosas alitas de pollo, que son uno de los platillos destacados del centro nocturno, los Hawks tenían en agenda la presentación del rapero T. I., quien iba a cantar en vivo.

De acuerdo con los Hawks, también se iban a poner a la venta sudaderas para conmemorar la fecha.

De acuerdo con Silver, la cancelación busca velar por el bien colectivo de la liga.

La decisión del quinteto de Atlanta ha generado discusiones y puntos de vista contrarios.

Por ejemplo, Draymond Green, de los Golden State Warriors, estaba a favor de la celebración, pero el centro de los San Antonio Spurs, Luke Kornet, hizo pública su molestia con la idea.

"Cuando nos enteramos de la promoción programada por los Atlanta Hawks, nos pusimos en contacto con el liderazgo del equipo para comprender mejor sus planes y la lógica detrás de ellos. Si bien valoramos la perspectiva del equipo y su deseo de seguir adelante, hemos escuchado preocupaciones significativas de una amplia gama de partes interesadas de la liga, incluyendo aficionados, socios y empleados", concluyó Silver.