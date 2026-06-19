NBA Europa promete cientos de millones de dólares a sus equipos desde el primer año

París, Francia | La NBA Europa pagará desde el primer año a sus futuros integrantes "cientos de millones" de dólares, prometió en una entrevista con la AFP uno de sus principales responsables, George Aivazoglou, quien detalló parte del modelo económico de una liga concebida para "los próximos 100 años".

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y cuyo lanzamiento está previsto para el otoño boreal de 2027, genera interrogantes sobre su viabilidad económica.

Las dudas se centran especialmente en la inversión inicial requerida y en los potenciales beneficios, en un contexto en el que prácticamente todos los grandes clubes europeos registran pérdidas.

A cambio de una participación valorada actualmente entre 500 y 1.000 millones de dólares (entre 436 y 870 millones de euros), según Aivazoglou, las franquicias permanentes —12 en una primera etapa— pasarán a ser accionistas de la futura liga y recibirán beneficios cuando esta alcance la rentabilidad.

A esos posibles beneficios se sumarán los ingresos directos por venta de entradas, mercadería y eventuales derechos televisivos.

"El activo NBA Europa representará, a largo plazo, decenas de miles de millones de dólares", aseguró Aivazoglou, quien dirige la división de Europa y Oriente Medio de la NBA.

La suma exigida para integrarse a la futura competición fue considerada en enero como exorbitante y prohibitiva por una fuente del fondo catarí QSI, propietario del Paris Saint-Germain, que declaró a la AFP que esa inversión hacía inviable económicamente una futura franquicia.

En busca de la rentabilidad

La NBA es consciente de la magnitud de la inversión requerida y no espera que la liga sea rentable desde el primer día, según explicó a la AFP una fuente cercana al proyecto.

Para garantizar que las franquicias generen ingresos desde el inicio, se implementará un mecanismo de redistribución económica.

"Los equipos se beneficiarán de una redistribución centralizada muy significativa por parte de la liga. Hablamos, en total, de cientos de millones de dólares al año e incluso de miles de millones durante los primeros 10 años de existencia", explicó Aivazoglou.

Los cuatro equipos no permanentes también participarán en este mecanismo, cuya distribución incluirá una parte fija y otra variable vinculada al rendimiento deportivo, según una fuente cercana al caso.

En total, la NBA prevé inyectar 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros) para cubrir las pérdidas iniciales y aportar su capacidad comercial, de comunicación y operativa, entre otros aspectos.

Tercera fase del proyecto

Aivazoglou afirmó que la liga ha recibido "varias candidaturas para cada una de las 12 ciudades" en las que busca establecer franquicias permanentes.

La NBA elaboró una lista reducida con "los mejores inversores y socios posibles" para cada ciudad y mantiene conversaciones con ellos hasta el 29 de junio, precisó el dirigente.

Posteriormente comenzará la tercera fase del proceso, que será interna de la NBA.

"Debemos presentar los resultados de esa segunda fase a nuestro consejo de administración, al igual que a la FIBA. Después pasaremos a las siguientes etapas, durante las cuales podría haber anuncios", explicó.

El dirigente griego se mostró "optimista" respecto a las conversaciones mantenidas con la Euroliga, incluida una reunión celebrada el 10 de junio en Mies, Suiza, entre representantes de la Euroliga y la FIBA.

"Fue una reunión verdaderamente productiva (...) Estamos claramente en una dinámica positiva", valoró Aivazoglou, quien reiteró que la NBA avanzará "con o sin la Euroliga", organismo con el que competiría de forma directa.