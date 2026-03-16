NBA busca incluir dos equipos más y la licencia para cada franquicia rondará los $7 billones

La NBA busca pasar de 30 a 32 equipos y el tema se discutirá entre los dueños de las franquicias la próxima semana. Así lo informó este lunes ESPN, además de señalar que la licencia por cada nueva franquicia tendría un costo de entre $7 y $10 billones.

Todos los reportes indican que las ciudades elegidas serían Las Vegas y Seattle. Esta última fue casa de los Seattle SuperSonics entre 1967 y 2008, cuando la divisa se mudó a Oklahoma City y tomó el nombre de Thunder.

Diferentes medios de comunicación estadounidenses señalan que la votación final de los dueños podría darse a finales de este año, para que los equipos lleguen a competir en la temporada 2028.

Para que la liga acepte la propuesta de expansión, 23 de los 30 dueños deben dar el visto bueno.

En caso de que el plan fructifique, sería necesario mover dos franquicias a la Conferencia Este, con los Minnesota Timberwolves y los Memphis Grizzlies como posibles opciones.

La última expansión de la NBA se dio en 2004, cuando los Charlotte Hornets regresaron a la liga.