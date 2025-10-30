NBA 2024-2025 arranca con cifras históricas: los jugadores que ya superaron los 50 puntos

La temporada 2024-2025 de la NBA apenas comienza y ya ha dejado actuaciones sobresalientes. En solo una semana de competencia, cuatro jugadores han superado los 50 puntos, una cifra que durante toda la campaña pasada se alcanzó en 14 ocasiones.

El regreso de la mejor liga de baloncesto del mundo ha estado marcado por un inicio de alto poder ofensivo.

El 23 de octubre, Aaron Gordon de los Denver Nuggets y Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder fueron protagonistas. Gordon anotó 50 puntos, con 10 triples en 11 intentos, mientras que el actual MVP firmó 55 unidades ante los Indiana Pacers.

Días después, Austin Reaves, de los Los Angeles Lakers, registró 51 puntos el 26 de octubre, aprovechando las ausencias por lesión de Luka Dončić y LeBron James.

El 27 de octubre, Lauri Markkanen del Utah Jazz también se unió a la lista con 51 puntos frente a los Phoenix Suns.

El buen momento de los anotadores de la NBA también se refleja en el plano colectivo. En lo que va del curso, los equipos promedian 118 puntos por partido, la marca más alta de la historia, superando por 3.3 puntos el promedio de la temporada 2022-2023.

Queda por ver si esta tendencia ofensiva se mantiene, ya que la exigente temporada regular de 82 juegos suele poner a prueba la constancia de las estrellas.