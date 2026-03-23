Minnesota remonta a Celtics y Jokic sigue brillando con otro triple-doble en la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | Sin su estrella Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves lograron este domingo un triunfo en la cancha de los Boston Celtics por 102-92, mientras el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) siguió acercándose al récord de triple-dobles en la NBA.

A continuación, las principales escenas de una jornada de cinco partidos de la liga de baloncesto norteamericana.

Racha rota

Los Celtics, segundos de la Conferencia Este, vieron cortada su racha de cuatro victorias consecutivas al caer en casa ante Minnesota, un equipo que no ganaba en Boston desde 2005.

El equipo de Jaylen Brown (29 puntos) y Jayson Tatum (16) dominaba a los Timberwolves por 15 puntos al inicio del segundo cuarto, pero los visitantes no bajaron los brazos pese a la ausencia de Edwards, que lleva una semana fuera por una inflamación en la rodilla derecha.

Un parcial de 16-0 de los Wolves en la recta final del juego silenció a los 19.156 aficionados del TD Garden, que habían visto a su equipo ganar a Minnesota 18 veces seguidas.

El base suplente Bones Hyland lideró a Minnesota desde el banquillo con 23 puntos, mientras el alero Jaden McDaniels aportó 19 y Ayo Dosunmu, incorporado recientemente desde los Chicago Bulls, sumó otros 17.

Minnesota mejoró su registro a 44 victorias y 28 derrotas y se mantiene en el sexto puesto del Oeste.

Denver recupera a Watson

También en el Oeste, los Denver Nuggets se impusieron 128-112 a los Portland Trail Blazers con 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias de Nikola Jokic.

El pívot serbio completó así el triple-doble número 192 de su carrera en la NBA, en la que ha conquistado un anillo de campeón y tres premios MVP (Jugador Más Valioso).

Jokic, de 31 años, sigue acercándose al récord de 209 triple-dobles que posee Russell Westbrook, su excompañero en Denver y actual jugador de los Sacramento Kings.

Con otros 22 puntos de Jamal Murray, los Nuggets mejoraron su balance a 44-28 para conservar el quinto puesto del Oeste.

El triunfo también le sirvió a Denver como preparación para los playoffs, ya que pudo presentar su quinteto titular al completo, integrado además por Cam Johnson, Aaron Gordon y Christian Braun, y celebró el regreso de Peyton Watson desde el banquillo.

"Sabemos que tenemos un buen equipo y que ha pasado un tiempo desde que lo hemos tenido al completo", afirmó Watson, que estaba fuera desde inicios de febrero. "Creo que, cuando estamos sanos, nadie puede vencernos".

Triunfos locales en Nueva York y Phoenix

En otros escenarios, los New York Knicks lograron un cómodo triunfo 145-113 ante los Washington Wizards, con 26 puntos y 16 rebotes de Karl-Anthony Towns.

Con un sexto triunfo seguido, la franquicia neoyorquina se colocó a solo una victoria de arrebatarle el segundo lugar del Este a los Celtics.

Los Phoenix Suns, por su parte, superaron en el cierre de la jornada a los Toronto Raptors por 120-98, con 25 puntos de su líder Devin Booker y otros 20 de Jalen Green.