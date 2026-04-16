Maxey lidera a los Sixers a playoffs; Warriors eliminan a Clippers

Los Angeles, Estados Unidos | Los Philadelphia 76ers aseguraron su lugar en los playoffs de la NBA este miércoles al imponerse 109-97 sobre el Orlando Magic, liderados por los 31 puntos de Tyrese Maxey, en la continuación del torneo de repechaje.

Philadelphia regresa a la postemporada tras ausentarse la temporada anterior y suma su octava clasificación en las últimas nueve campañas, ante el entusiasmo de 19.746 aficionados en el Xfinity Mobile Arena.

Maxey, de 25 años, encestó 11 de sus 25 tiros de campo, incluidos tres triples.

"Jugamos con todas nuestras fuerzas y cada uno puso de su parte para conseguir esta victoria", dijo Maxey tras el partido.

"Muchos de mis compañeros no tienen experiencia en playoffs. Les dije que había que dejarlo todo en la cancha para lograr el objetivo", añadió.

En una temporada marcada por ausencias de peso como Joel Embiid y Paul George, Maxey se ha consolidado como pieza clave, promediando 38 minutos por encuentro.

Philadelphia debió sobreponerse al dominio interior de Orlando, que ganó los duelos en puntos en la pintura y rebotes.

La falta de eficacia del Magic desde el triple —siete aciertos en 27 intentos— le impidió ampliar una ventaja que no superó los tres puntos en el cierre de la primera mitad.

Desmond Bane fue el máximo anotador de Orlando con 35 puntos, mientras que Paolo Banchero sumó 18, sin aciertos desde la línea de tres.

Superado el repechaje, Philadelphia enfrentará a los Boston Celtics en la primera ronda, mientras que Orlando recibirá a los Charlotte Hornets el viernes en busca del último cupo disponible.

- Warriors eliminan a Clippers -

Los Golden State Warriors lograron una victoria 126-121 sobre los LA Clippers en el Intuit Dome, en Inglewood, para mantenerse con vida en la lucha por los playoffs.

Tres triples de Al Horford, uno de Stephen Curry y dos robos de Draymond Green en los últimos cinco minutos fueron determinantes para sellar el triunfo.

El equipo dirigido por Steve Kerr tendrá ahora la oportunidad de enfrentar a los Phoenix Suns el viernes por el último boleto a playoffs en la Conferencia Oeste.

Horford, de 39 años, finalizó con 14 puntos, incluidos nueve en el cierre del partido que revirtieron una desventaja de hasta 13 unidades.

"Al Horford ha estado entrando y saliendo por lesiones, pero cuando más lo necesitamos apareció como un campeón", comentó Curry.

"Demostró su confianza, algo que ha mostrado durante toda su carrera. Fue impresionante verlo y la energía que generó", agregó.

Golden State cerró el partido con 15 aciertos en sus últimos 20 lanzamientos y limitó a Kawhi Leonard a solo dos puntos en el último cuarto.

Curry, de regreso tras una lesión de rodilla, jugó 36 minutos y anotó 35 puntos, con siete triples.

Los Clippers quedan eliminados de la pelea por los playoffs en una temporada marcada por la salida de James Harden hacia los Cleveland Cavaliers.