Luka Doncic no logra salvar a los Lakers en caída ante Atlanta

Los Angeles, Estados Unidos | El base De'Aaron Fox debutó en la temporada de la NBA con 24 puntos que impulsaron el triunfo de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, este sábado ante los New Orleans Pelicans por 126-119.

Estas son las principales escenas de una jornada de ocho partidos que deparó una rotunda derrota de Los Angeles Lakers ante los Atlanta Hawks en una noche discreta de Luka Doncic.

Doncic baja el ritmo

Los Lakers se dejaron su racha de cinco victorias seguidas en Atlanta con una clara derrota por 122-102 en la que llegaron a tener 30 puntos de desventaja. Luka Doncic, la única figura angelina en pie, logró 22 puntos con los que fue el máximo anotador de la noche pero que rebajaron su histórico promedio de inicio de temporada. El astro esloveno, que estaba en unos niveles de anotación nunca vistos desde Wilt Chamberlain, quedó ahora con una media de 40 puntos, 11 rebotes y 9,2 asistencias en los seis partidos que ha disputado.

Ante Atlanta, Doncic repartió 11 asistencias pero cometió también 5 de las 19 pérdidas de balón de su equipo, que derivaron en 36 puntos de los locales, frustrando al entrenador JJ Redick. "Simplemente no hay mucho que me guste de esta noche. Muy decepcionante", resumió Redick en una conferencia de prensa de menos de dos minutos. El ala-pívot Mouhamed Gueye anotó 21 puntos para los Hawks, que no contaban con sus tres mejores jugadores: Trae Young, Kristaps Porzingis y Jalen Johnson. Los Lakers también tenían las bajas de Austin Reaves, por tercer juego seguido, y LeBron James, que todavía no ha debutado en el curso por una ciática.

Wemby recupera a su socio

Los Spurs, una de las sorpresas agradables de este inicio de curso, dieron la bienvenida a su segunda espada, De'Aaron Fox, en la cómoda victoria frente a Pelicans, último clasificado de la Conferencia Oeste. El exbase de los Sacramento Kings, por quien San Antonio entregó en febrero cuatro elecciones de primera ronda de Draft, no pisaba el parqué desde marzo.

Ante los Pelicans, Fox demostró estar plenamente recuperado de su lesión de isquiotibiales al jugar 31 minutos en los que anotó 24 puntos, con una serie de 9-14 en tiros de campo (64,3%), capturó 3 rebotes y repartió 3 asistencias. "Extremadamente emocionado", se describió el base All-Star. "Obviamente yo soy como cualquiera, tengo nervios, pero mis compañeros confían en mí y yo en ellos". Mientras entra en ritmo, Fox dejó que el joven Stephon Castle siguiera al frente de la dirección de juego, terminando con 14 puntos y 14 asistencias.

Wembanyama, por su parte, terminó con 18 puntos y 18 rebotes, con un bajo porcentaje de acierto (42,1%), y sigue lejos de las descomunales cifras que firmó en la primera semana de competición. La vuelta de Fox era muy esperada por los Spurs, que acaban de perder por varias semanas al prometedor base Dylan Harper, elegido con el número dos del pasado Draft. El equipo texano, que lleva sin clasificar a playoffs desde 2019, ostenta la segunda posición del Oeste con siete victorias y dos derrotas, solo superado por los vigentes campeones, Oklahoma City Thunder (9-1).

Lección maestra de Jokic

En su turno, los Denver Nuggets vencieron a los Indiana Pacers por 117-100 impulsados por el sexto triple doble de la temporada de Nikola Jokic. El pívot serbio firmó 32 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias en 32 minutos en los que tuvo que multiplicarse para compensar las ausencias de sus principales socios, Jamal Murray y Aaron Gordon.

En Miami, los Heat vencieron 136-131 a los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter. El alero mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. aportó 14 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias desde el banco para Miami, alargando el mejor inicio de temporada de su carrera en la NBA.