LSB anuncia formato para las semifinales de la temporada 2026

La Liga Superior de Baloncesto (LSB) dio a conocer el formato oficial para la fase final de la temporada 2026.

Los ocho equipos clasificados disputarán los playoffs en busca del título nacional, manteniendo el sistema tradicional de cruces según la posición en la tabla.

Los enfrentamientos de cuartos de final serán: primero contra octavo, segundo ante séptimo, tercero frente al sexto y cuarto contra quinto.

En estos momentos la tabla la lidera Roswell, seguidos por Grecia, Limón y Arba.

Del quinto puesto al octavo se ubican Escazú, Semeniario, Semedes y Jaguars.

Esta primera ronda se jugará al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la clasificación general.

La principal novedad para esta temporada estará en las semifinales, que pasarán a disputarse al mejor de cinco encuentros.

En esta instancia, el equipo con mejor posición será local en los juegos 1 y 3, mientras que el rival tendrá la localía en el segundo partido.

En caso de ser necesarios los juegos 4 y 5, estos serán organizados directamente por la LSB y se disputarán en cancha neutral.

La Gran Final mantendrá el mismo formato al mejor de cinco partidos y la misma distribución de localías establecida para semifinales.

Además, la liga confirmó que entregará por segundo año consecutivo anillos de campeón al equipo que conquiste el campeonato nacional.