Los Thunder se levantan a expensas de los Grizzlies, Nuggets hunden a los Jazz

Los Angeles, Estados Unidos | Shai Gilgeous-Alexander marcó 31 puntos para que los Oklahoma City Thunder volvieran el lunes al triunfo con una victoria 119-103 sobre los Memphis Grizzlies, mientras los Denver Nuggets le sigue los pasos con una victoria sobre Jazz.

A continuación, las escenas más destacadas de este lunes en la liga norteamericana de baloncesto:

- Los Thunder vuelven a brillar -

Gilgeous-Alexander, actual MVP de la NBA, fue el líder de canastas en el triunfo de los Thunder, tras una derrota el viernes en Minnesota.

"No estuvimos en nuestro mejor nivel esta noche pero hicimos suficiente para ganar. Pero aún tenemos que mejorar", expresó Gilgeous-Alexander a la televisión NBC.

Memphis tuvo un arranque brillante, con una ventaja de siete puntos en el primer cuarto antes de que Oklahoma City tomara control en el segundo cuarto.

Gilgeous-Alexander fue apoyado por 24 puntos de Jalen Williams y 16 de Ajay Mitchell.

La estrella canadiense tiene ahora 20 puntos o más en 100 juegos consecutivos, algo que solo Wilt Chamberlain había logrado.

"Mis compañeros me permitieron lanzar los disparos que quise", declaró Gilgeous-Alexander. "El cuerpo técnico me tuvo confianza e hice el trabajo para mejorar día a día".

Con ese resultado mejoró el récord de Oklahoma City a 26-3 y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste. Los Thunder enfrentarán el martes al segundo lugar, San Antonio.

- Buena noche para Nuggets y Celtics -

En otros partidos del lunes, los Denver Nuggets mantuvieron su persecución de Oklahoma City en el Oeste con una victoria 135-112 sobre Utah Jazz en Colorado.

Los Nuggets (21-7) estuvieron al frente todo el partido y Nikola Jokic consiguió 14 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, en su décimocuarto triple doble de la temporada y el 178 de su carrera.

En la Conferencia Este, los Boston Celtics ganaron en casa a los Indiana Pacers por 103-95 y siguen terceros.

Con la victoria, Boston mejoró su récord en la presente temporada a 18 victorias y 11 derrotas. Los líderes del Este, los Detroit Pistons, tienen 22-6, y los segundos, los New York Knicks, marca de 20-8.

El ala-pívot Jaylen Brown fue la gran figura en el partido que se jugó en el TD Garden, en Boston, con 31 puntos y nueve rebotes en 33 minutos en cancha para los locales.

Indiana, por su parte, marcha en el decimocuarto y penúltimo escalón en el Este, con marca de 6-23, solo por encima de los colistas Washington Wizards.