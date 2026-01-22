Los Pistons resurgen y vuelven a la cima de la NBA

Detroit, Estados Unidos | Después de años en los que tocaron fondo, los resurgidos Detroit Pistons han vuelto a la cima de la Conferencia Este de la NBA.

A medida que la temporada se acerca a su ecuador, los Pistons dejaron atrás a sus rivales, impulsados por un núcleo joven sin miedo y por una afición que ha recuperado su voz.

El equipo terminó último en el Este hace dos años con un registro de 14-68, el peor de la liga, apenas un año después de otra campaña desastrosa en la que también acabaron en el fondo, con solo 17 victorias y la humillación de establecer un récord negativo de 28 derrotas consecutivas.

Sin embargo, esos años de penuria comenzaron a quedar atrás rápidamente, reemplazados por la confianza, el impulso y la promesa de una nueva era ganadora.

"Durante esa racha de 28 derrotas, el ambiente era bastante sombrío, bastante deprimente", dijo a la AFP Omari Sankofa, periodista que cubre a los Pistons para el Detroit Free Press. "Era como si estuvieras atrapado en una espiral descendente".

El ambiente actual es completamente distinto.

"Es un giro de 180 grados, ya que pasaron de ser un equipo que daba vergüenza a uno que nos hace sentir orgullosos", agregó Sankofa, nacido en Detroit y quien considera que los Pistons personifican las raíces obreras de la ciudad.

- Un gran ambiente este año -

Lejos de los años de desierto deportivo, el moderno Little Caesars Arena, inaugurado en 2017, vibra ahora con energía en el dinámico barrio de Midtown, convertido en símbolo del proceso de gentrificación que atraviesa la ciudad.

"Este año hay muy buen ambiente", dijo Damien Weekes, un aficionado de 36 años que asistió a un partido reciente con su sobrino de 15. "La ciudad se está rejuveneciendo, estamos llenando el estadio. Antes estaba vacío y vendían las entradas por cinco dólares".

"Es muy importante para los aficionados jóvenes. Perdimos a toda una generación. Ahora son fanáticos de Oklahoma City Thunder o de los Boston Celtics".

En el centro del resurgimiento de Detroit se encuentra un grupo joven liderado por Cade Cunningham, selección número uno del Draft de la NBA en 2021.

Las malas temporadas consecutivas permitieron al equipo elegir alto en el draft a Jaden Ivey (quinto en 2022), Ausar Thompson (quinto en 2023) y Ron Holland (quinto en 2024). Además, un rápido intercambio les permitió adquirir en 2022 al poderoso Jalen Duren, poco después de haber sido seleccionado en el puesto 13.

Cunningham, un base talentoso de apenas 24 años, promedia esta temporada 25,7 puntos y 9,8 asistencias, y es el motor del compañerismo de un grupo que se define a sí mismo como "perros malos".

- Forjados en la adversidad -

Junto a su amigo Duren, de 22 años, Cunningham pasa también los veranos compartiendo tiempo con la familia o viajando por Europa.

El entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff, considera que ese tipo de vínculos se forjaron en la adversidad de las temporadas perdedoras.

"Esa es la razón por la que han podido crecer y seguir avanzando. Porque cuando las cosas se pusieron más difíciles para este grupo, no se separaron unos de otros. Se unieron y se apoyaron mutuamente, creyeron los unos en los otros, y por eso se encuentran ahora en esta posición".

Cunningham, quien esta semana fue elegido titular para el Juego de Estrellas -el 15 de febrero en Los Ángeles-, por primera vez en su carrera, reconoció que el equipo aún se adapta a su nueva condición de contendiente.

"Recién estamos dejando de ser perdedores", dijo. "Lo fuimos durante un breve periodo en la NBA. Pero todos tenemos hábitos ganadores, mentalidad ganadora. Estamos empezando a dar nuestros primeros pasos en el aprendizaje del básquetbol ganador".

Esa mentalidad se ha reflejado en una racha invicta de 13 partidos a comienzos de la temporada y en victorias destacadas como el 104-103 ante los Boston Celtics, campeones de 2024.

"Esta es una franquicia histórica, una de las mejores de la liga", señaló Duren. "Poder contribuir al cambio y volver a situar a los Pistons en la cima, donde deben estar, ha sido fantástico. La ciudad nos ha apoyado en todo momento, incluso en los momentos más difíciles y bajos".