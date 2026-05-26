Los Knicks barren a los Cavaliers y regresan a las Finales de la NBA tras 27 años

Washington, Estados Unidos | Los New York Knicks avanzaron este lunes a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999, tras imponerse con autoridad 130-93 sobre los Cleveland Cavaliers, extendiendo a 11 partidos su récord de victorias consecutivas en estos playoffs.

Un sólido Karl-Anthony Towns, quien firmó 19 puntos y 14 rebotes, recibió el respaldo de O.G. Anunoby y del suplente Landry Shamet, con 17 y 16 puntos, respectivamente, para sellar una contundente cuarta victoria en la serie.

"Vamos a disfrutarlo por uno o dos días, pero tenemos un objetivo mayor aquí y debemos empezar a concentrarnos al máximo", afirmó Shamet.

Nueva York disputará la corona de la NBA a partir del 3 de junio frente a los San Antonio Spurs o el Oklahoma City Thunder, serie que actualmente está empatada 2-2.

"Nos quedan cuatro victorias más por conseguir y sabemos que será aún más difícil", comentó Shamet. "Estar en esta posición con este equipo es algo realmente especial".

Los Knicks necesitarían barrer las Finales para igualar el récord histórico de la NBA de triunfos consecutivos en playoffs, establecido por los Golden State Warriors en 2017 con 15 victorias.

"Sabíamos que nuestro equipo era capaz de lograr esto", aseguró Towns. "Todo lo que teníamos que hacer era trabajar duro y seguir creyendo los unos en los otros. Eso fue lo que hicimos y por eso estamos aquí".

Brunson, la gran figura

Jalen Brunson, elegido Jugador Más Valioso de la serie gracias a promedios de 25,5 puntos, 7,8 asistencias y 3,3 rebotes, aportó 15 puntos para Nueva York, que mejoró su marca a 12-2 en estos playoffs.

"Significa mucho para mí, pero no estaría aquí sin mis compañeros y sin la confianza que depositaron en mí", declaró Brunson, quien tenía apenas dos años la última vez que los Knicks disputaron unas Finales de la NBA, instancia que su padre Rick Brunson jugó con el equipo.

"Ellos me dan esa confianza. Me permiten ser yo mismo. Y lo más importante: todos creemos los unos en los otros, desde el primero hasta el último. Es un honor jugar junto a ellos", añadió.

Su compañero Josh Hart también elogió a Brunson.

"Él no permite que nos subamos demasiado a las nubes ni que nos vengamos demasiado abajo".

"Todos deseamos el éxito de los demás. Todos estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien del equipo", destacó.

Los Knicks, campeones de la NBA únicamente en 1970 y 1973, salieron decididos a liquidar la serie en Cleveland y llegaron a tomar una ventaja de 61-32 durante el segundo cuarto.

Aunque los Cavaliers redujeron la diferencia antes del descanso con un marcador de 68-49, Nueva York mantuvo el control gracias a su efectivo contragolpe y a una sólida defensa.

En el tercer cuarto, los Knicks consolidaron definitivamente la ventaja frente a unos Cavaliers que tuvieron en Donovan Mitchell a su principal figura ofensiva con 31 puntos.

El entrenador Mike Brown calificó a sus jugadores como un "grupo extraordinario", en el que "todos y cada uno de los integrantes del equipo han hecho sacrificios".