Los Bucks traspasan a la superestrella Giannis Antetokounmpo a los Miami Heat

Los Ángeles, Estados Unidos | El griego Giannis Antetokounmpo, dos veces ganador del premio MVP, fue traspasado por los Milwaukee Bucks a los Miami Heat en una de las mayores operaciones de los últimos años en la NBA, según avanzaron este martes medios estadounidenses.

El Jugador Más Valioso de la liga en 2019 y 2020 se unirá a Miami a cambio de un amplio paquete de jugadores y selecciones de Draft, de acuerdo con reportes de ESPN y el medio digital The Athletic.

El ala-pívot, de 31 años, cierra así una etapa de 13 temporadas en Milwaukee, franquicia a la que guio en 2021 al segundo título de su historia.

Su salida era esperada tras cuatro temporadas consecutivas sin que los Bucks ganaran una serie de playoffs, en un contexto marcado además por tensiones entre el jugador y la dirigencia.

En Miami, Giannis formará una pareja interior con Bam Adebayo, en un movimiento con el que la franquicia superó la competencia de los Boston Celtics.

El presidente de operaciones del club, Pat Riley, concretó la incorporación de la estrella que llevaba años persiguiendo para relanzar a los Heat en la élite de la liga.

Como parte del acuerdo, Miami también recibirá al pívot Bobby Portis, mientras que Milwaukee obtendrá al escolta Tyler Herro, al alero Jaime Jáquez Jr., a las promesas Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis, además de tres selecciones de primera ronda del Draft, según ESPN.