Los Brooklyn Nets envían a Irving a los Dallas Mavericks

The Athletic informó que los Nets obtendrán a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y múltiples selecciones de draft en el intercambio.

Según los informes, Irving pidió salir después de no poder aceptar una extensión de contrato con Brooklyn.

Los Nets habían optado por no ofrecerle un contrato máximo totalmente garantizado antes de la temporada y The Athletic informó que en cambio le habían ofrecido un contrato con "estipulaciones de garantía" que "no fue bien recibido".