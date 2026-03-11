Los 83 puntos de Bam Adebayo que lo ponen en la conversación con Wilt Chamberlain y Kobe Bryant

El martes por la noche, toda la NBA puso los ojos en el juego entre los Miami Heat y los Washington Wizards.

Los de Miami son un equipo de media tabla y los Wizards uno de los peores quintetos de la liga, pero estaba pasando algo histórico. Bam Adebayo no dejaba de poner el balón en el aro y terminó la fecha con 83 puntos, la segunda marca individual más alta de la historia.

Esto lo coloca entre los 100 puntos de Wilt Chamberlain y los 81 de Kobe Bryant, en compañía de gigantes.

Para poner contexto, comparamos los números de Bam Adebayo con los de Wilt Chamberlain y los de Kobe Bryant.

Lo primero es que cada uno de ellos aportó para un triunfo de su equipo. El 2 de marzo de 1962, los Philadelphia Warriors se enfrentaron a los New York Knicks y ganaron 169 a 147. En el caso de este martes, el Miami Heat se impuso por marcador de 150 a 129, y los Los Angeles Lakers de Kobe derrotaron a Toronto 122 a 104, aunque Bryant jugó de visitante el 22 de enero de 2006.

Por cuarto, Chamberlain anotó 23, 18, 28 y 31 puntos. Adebayo, 31, 12, 19 y 21. Kobe Bryant hizo lo propio con 14, 12, 27 y 28.

Cada explosión ofensiva individual ocurrió en épocas muy diferentes de la NBA, por lo que la forma en que obtuvieron sus puntos cambia.

Wilt Chamberlain, que era centro, intentó 63 tiros de campo; encestando 36, y desde el tiro libre sumó 28 de 32.

Bam Adebayo, quien también es centro, tuvo marca de 20 canastas en 43 intentos, con 22 tiros de tres y siete conversiones, además de 36 libres en 43 intentos, ambos récords de la NBA.

Kobe Bryant, por su parte, lanzó 46 veces y encestó 28; de 13 intentos de tres puntos, conectó siete, y desde la línea de tiros libres hizo 18 de 20.

En otras estadísticas, destaca que Wilt Chamberlain recogió 25 rebotes; Bam Adebayo tuvo nueve, además de dos robos y dos tapones, mientras que Kobe Bryant registró seis rebotes y tres robos.

Lista de los máximos anotadores en un partido de la NBA