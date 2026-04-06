Lesiones de Doncic y Reaves ponen en jaque a Lakers en la recta final de la NBA

Los Angeles, Estados Unidos | Las aspiraciones de los Los Angeles Lakers en la NBA sufrieron un duro golpe tras las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, que llenan de incertidumbre el cierre de la temporada regular y los próximos playoffs.

Terceros en la Conferencia Oeste tras ganar 15 de 17 partidos en marzo, el panorama cambió drásticamente el jueves con la dura derrota ante el Oklahoma City Thunder (136-96), partido en el que Doncic se retiró lesionado.

El esloveno sufrió una distensión de grado 2 en los músculos aductores de la pierna izquierda, lo que lo mantendrá fuera por tiempo indefinido.

Un día después, Reaves también cayó lesionado con una distensión de grado 2 en los músculos oblicuos.

Ambos jugadores están descartados para lo que resta de la temporada regular, que finaliza el 12 de abril, y su presencia en los playoffs de la NBA es incierta, ya que estas lesiones suelen requerir entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Medios estadounidenses informaron que Doncic viajó a Europa para someterse a tratamiento con la intención de acelerar su regreso.

Lakers, obligados a resistir

Sin sus dos principales armas ofensivas —que combinan cerca de 57 puntos por partido—, los Lakers deberán reinventarse en el tramo decisivo. Doncic promedia 33,5 puntos, siendo el máximo anotador de la liga esta temporada.

A sus 41 años, LeBron James mantiene un alto nivel (20,6 puntos de media), pero ya no domina ofensivamente como en otras etapas, lo que complica las aspiraciones de un quinto anillo.

"Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Es nuestro deber prolongar la temporada para permitirles regresar", afirmó el entrenador JJ Redick.

Con cuatro partidos por disputar, los Lakers comparten balance con los Denver Nuggets (50-28), a quienes superan por enfrentamientos directos.

Si terminan terceros, podrían reencontrarse con los Minnesota Timberwolves, que los eliminaron 4-1 en 2025. También existe el riesgo de caer hasta la quinta posición y enfrentar a Denver o Houston.

En cualquier escenario, sin Doncic ni Reaves, los angelinos no parten como favoritos.

Ajustes obligados

El partido ante Dallas dejó algunas señales. A pesar de las ausencias, los Lakers respondieron en ataque con una gran actuación de LeBron (30 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias) y el primer triple-doble de Luke Kennard (15 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias).

Sin embargo, las fallas defensivas fueron determinantes en la derrota 134-128 ante los Mavericks, impulsados por el novato Cooper Flagg (45 puntos).

"Le pedimos simplificar las jugadas y apoyarse en segundas acciones", explicó Redick sobre Kennard, reconvertido en base.

El técnico también busca alternativas en la dirección del juego para liberar al tirador.

Como nota positiva para la afición, estas bajas podrían abrir más minutos para Bronny James, quien sumó 5 puntos en ocho minutos ante Dallas.