LeBron James y la incertidumbre sobre su siguiente paso

En el momento en que Los Angeles Lakers quedaron eliminados tras perder con el Oklahoma City Thunder en la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA, LeBron James quedó libre.

A sus 41 años, James es lo que se conoce como un agente libre, con la posibilidad de firmar con cualquier equipo que guste, pero tras 23 temporadas, el retiro también es una posibilidad para el jugador.

"No sé qué me depara el futuro", aseguró el alero.

"Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer", señaló ante la prensa.

El abanico de opciones para James lo componen los 32 equipos de la NBA, aunque no todas las franquicias tengan oportunidades reales de hacerse con los servicios del jugador, que viene de promediar 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, números que le permiten mantenerse entre los mejores de la competencia.

Los Lakers son una de las franquicias que James analizaría, aunque desde este mismo martes los angelinos le marcaron la cancha a LBJ.

"El arquetipo de la plantilla que queremos va a adaptarse alrededor de Luka y de las cosas que él necesita. Está claro que él es el líder y el jugador de futuro alrededor del cual queremos construir de la manera correcta", dijo Rob Pelinka, presidente de la parte deportiva de los Lakers.

James viene de ganar $50.6 millones, un monto muy alto para un equipo dispuesto a construir su planilla alrededor de Luka Doncic.

Esto abre varias posibilidades que se han discutido entre expertos, pero que no han sido confirmadas por el campamento del "Rey LeBron".

Un regreso a Cleveland, donde empezó su carrera y con quienes ganó un título en el 2016, sería cerrar un círculo que también lo vio vestir la camiseta del Miami Heat y coronarse en dos ocasiones.

En una carrera que, además de cuatro títulos de la NBA, incluye cuatro galardones al MVP, 22 Juegos de Estrellas, tres oros olímpicos y ser líder histórico en puntos anotados y cuarto en asistencias, no hay nada por probar para LeBron James, por lo que no se puede descartar un adiós.

Si James decide seguir jugando, su llegada a cualquier equipo vendrá acompañada de los focos mediáticos y de la presión de sumar un título más, pero por el momento no hay claridad sobre la dirección que tomará.