LeBron James mantiene en suspenso a la NBA sobre cuál será su próximo equipo

Nueva York, Estados Unidos | LeBron James mantuvo en suspenso a la NBA y a sus aficionados este jueves durante una aparición en el Fanatics Fest de Nueva York, en la que evitó revelar cuál será su próximo equipo.

James, que acaba de cerrar su etapa con Los Angeles Lakers, acudió a este popular evento para aficionados al deporte para grabar un episodio de su pódcast Mind the Game, que tuvo como invitado a Tyrese Haliburton.

La estrella de los Indiana Pacers desató una gran ovación cuando abrió el programa preguntándole a James si tenía alguna decisión que anunciar.

"Acabamos de hablar de esto detrás del escenario", respondió el alero. "Vale, vale, lo dejo", aceptó Haliburton.

El futuro del máximo anotador histórico de la NBA ha sido objeto de una intensa especulación desde que anunció en junio su salida de Los Angeles Lakers tras ocho temporadas y un título de campeón en 2020.

Entre los destinos más mencionados figuran los Cleveland Cavaliers, el equipo de su ciudad natal, al que condujo al título en 2016 tras conquistar sus dos primeros anillos con el Miami Heat.

También se contempla un regreso a Miami Heat, donde formaría dupla con el recién fichado Giannis Antetokounmpo, así como una posible incorporación a los Philadelphia 76ers para integrar un superequipo junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

Si permanece en la Conferencia Oeste, podría unirse a los Golden State Warriors para jugar junto a su amigo Stephen Curry, o incorporarse a los Minnesota Timberwolves, liderados por Anthony Edwards.

"He escuchado Warriors, he escuchado Philly", dijo James en respuesta a la pregunta de un aficionado. "Veremos qué pasa".

Durante su conversación con Haliburton, James habló sobre su deseo de seguir compitiendo a sus 41 años y compartió su visión sobre la próxima temporada de la NBA.

"Creo que el Este va a ser muy emocionante", afirmó LeBron, en unas declaraciones que algunos interpretan como una pista sobre su futuro. "Diría que esta es la primera vez en mucho tiempo que, al llegar a una pretemporada, se va a hablar un poco más de la Conferencia Este que del Oeste".

James también dedicó palabras de reconocimiento a los Lakers y calificó su etapa en la franquicia como "un viaje increíble".

"Estoy deseando ver qué viene después", añadió. "Va a ser divertido, vaya donde vaya".



