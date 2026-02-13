LeBron James es el jugador más veterano en lograr un triple doble en la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | A tres días de su 22º Juego de las Estrellas consecutivo, LeBron James se convirtió el jueves en el jugador más veterano en firmar un triple doble en la NBA, en la victoria de los Los Angeles Lakers por 124-104 ante los Dallas Mavericks.

A continuación, las principales escenas de una jornada de solo tres partidos, la última antes del parón por el fin de semana del All Star en Inglewood, al sur de Los Ángeles.

El récord de Malone

Tras dos derrotas seguidas, los Lakers reaccionaron con un triunfo ante Dallas y otra página histórica para LeBron James.

El alero asumió el liderazgo ante la ausencia por lesión de Luka Dončić y completó un formidable triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Aunque el partido estaba decidido, James se mantuvo en pista hasta capturar el rebote que le faltaba a dos minutos del final. El público angelino se puso en pie para ovacionarlo antes de que fuera sustituido por su hijo, Bronny James.

Ningún otro jugador había logrado un triple doble con 41 años. El récord anterior pertenecía a Karl Malone, leyenda de los Utah Jazz, quien en 2003 sumó 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias a los 40 años y 127 días, cuando también vestía el uniforme de los Lakers.

LeBron amplía así una colección histórica de marcas, entre ellas la de máximo anotador histórico de la NBA, mientras mantiene el hermetismo sobre su futuro al término de su temporada 23, la última de su contrato actual.

"Nunca doy por sentado lo bueno que es", declaró su entrenador JJ Redick. "Lo más sorprendente es lo mucho que le importa, en su año 23 y con todos sus logros".

El domingo, James disputará su vigesimosegundo All Star Game consecutivo, otra racha inédita en una carrera que incluye cuatro títulos de campeón.

Con el triunfo, los Lakers recuperaron la quinta plaza de la Conferencia Oeste. Los Mavericks, que no contaron con Cooper Flagg, son duodécimos y encadenan nueve derrotas consecutivas.

Topic debuta tras superar un cáncer

Los vigentes campeones, el Oklahoma City Thunder, cayeron 110-93 ante los Milwaukee Bucks en un partido marcado por el debut del serbio Nikola Topic.

El base, de 20 años, disputó sus primeros minutos en la NBA tras superar un tratamiento de quimioterapia por cáncer testicular. Fue recibido con una gran ovación y jugó 12 minutos, en los que anotó dos puntos.

Elegido con el número 12 del Draft de 2024, Topic se perdió su primera temporada por una grave lesión de rodilla. Cuando se esperaba su regreso esta campaña, en octubre el equipo informó que estaba en tratamiento oncológico, del que se esperaba una recuperación completa.

"Estoy emocionado por él. Es evidente que ha pasado por mucha adversidad en su vida en los últimos años", afirmó el entrenador Mark Daigneault. "Es un chico joven que lo que quiere es jugar a básquet".

Tanto Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, como Giannis Antetokounmpo, líder de Milwaukee, estuvieron ausentes por lesión y tampoco participarán en el All Star.

La jornada se completó con la victoria de los Portland Trail Blazers por 135-119 ante los Utah Jazz, con 31 puntos del veterano Jrue Holiday.