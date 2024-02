LeBron James comanda una épica remontada de los Lakers ante Clippers

29 de febrero de 2024, 7:36 AM

"El partido no se acaba nunca hasta que llega el doble cero (en el reloj)", recalcó James tras el triunfo.

"Cuando vas ganando por 21 puntos (en el último cuarto) no puedes perder un partido así. No creo que me haya pasado desde que soy entrenador", lamentó el técnico de Clippers, Tyronn Lue.