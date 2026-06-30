LeBron James busca equipo tras su salida de los Lakers

Horas antes del inicio del mercado de fichajes de la NBA, LeBron James le anunció a Los Angeles Lakers que no iba a continuar en el equipo, convirtiéndose en agente libre y con la posibilidad de fichar con cualquier franquicia.

El alero, de 41 años, informó al equipo angelino que su etapa de ocho años en los Lakers ha terminado y que disputará su temporada 24 en la liga con otro uniforme, según dijo su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Con los Lakers, James se coronó campeón en 2020 y deja un quinteto que ahora se reconstruirá para sacar el máximo provecho de sus piezas fundamentales: Luka Dončić y Austin Reaves.

James es el líder anotador de todos los tiempos en la NBA. Ha sido campeón cuatro veces y ha ganado el MVP de la temporada y el MVP de las Finales en la misma cantidad de oportunidades.

Si bien es cierto que cualquier equipo con espacio por debajo del tope salarial puede hacerse con los servicios de James, son pocos los candidatos reales.

Los Cleveland Cavaliers, donde empezó su ilustre carrera y con quienes alzó el trofeo en 2016, han sido mencionados junto a los vecinos de los Lakers, Los Angeles Clippers.

Pero el rumor que más se comenta entre los analistas y los principales medios de comunicación es la posibilidad de que James se una a Stephen Curry, Draymond Green y Steve Kerr en los Golden State Warriors.

Para que esto se dé deben darse ciertos movimientos de planilla, entre ellos la salida de Jimmy Butler de San Francisco.

La posibilidad de que James y Curry, rivales por la hegemonía de la NBA durante los últimos años, terminen juntos sus carreras genera interés en muchos sectores.

No tardará mucho en conocerse la dirección que James tomará en el cierre de sus días como jugador de la NBA, ya que será uno de los primeros nombres en conseguir equipo una vez que se abra el mercado.



