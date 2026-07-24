LeBron James anuncia su fichaje por los Philadelphia 76ers

Los Angeles, Estados Unidos | LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, anunció este viernes que iniciará una nueva etapa en su legendaria carrera al fichar por los Philadelphia 76ers.

El alero, de 41 años, puso fin así a las especulaciones sobre su futuro, surgidas a finales de junio cuando confirmó su salida de Los Angeles Lakers.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió LeBron en su cuenta de X.

De acuerdo con la información de ESPN, James llegó a un acuerdo de dos años y $8 millones, monto muy por debajo de los $52 millones que le pagaron los Lakers para la campaña anterior.

LeBron suma cuatro títulos en su carrera: dos con el Miami Heat (2012 y 2013), uno con los Cleveland Cavaliers (2016) y otro con Los Angeles Lakers (2020), equipo del que se desvinculó recientemente.

LeBron se unirá a un plantel que cuenta con figuras como Joel Embiid, Tyrese Maxey y el recién incorporado Jaylen Brown.