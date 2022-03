LeBron, Embiid y Antetokounmpo luchan por ser el mejor anotador de la NBA

LeBron James, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo son tres de los nombres más grandes de la NBA luchan por coronarse como el mejor anotador de la liga, en una competencia tan cerrada que los separan menos de un punto.



El de los Lakers está en 30 puntos por partido, le sigue el de Sixers con 29.8 y cierra el trío el de los Bucks con 29.7.

La temporada anotadora de ‘King’ James le ha permitido escalar hasta el segundo lugar en la lista de máximos anotadores de la historia.

Con 36.985 puntos, James está por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38387).

LeBron señaló sobre la marca que "solo ser parte de esta liga durante todos los años que he sido parte de ella, estar vinculado con algunos de los mejores que jamás hayan jugado este juego, muchachos que he visto o estudiado, o sobre los que he leído, o inspirado, simplemente no tengo palabras para eso".

"Es un honor para mí, para mis amigos y familiares vivir estos momentos, para cualquiera que haya compartido mi viaje", agregó.

LeBron, quien tiene el récord absoluto de anotaciones de la NBA para juegos de temporada regular y playoffs, no ha podido enderezar el rumbo de los Lakers, que son novenos en el Oeste.

Por su parte Embiid tiene a su quinteto en la tercera posición del Este y el griego a los Bucks en el segundo lugar.

La NBA llega a la recta final de la temporada regular con mucho por decidir y la lucha por ser el mejor anotador de la NBA le pondrá una sazón especial al resto de juegos.