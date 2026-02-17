La NBA se prepara para cerrar su temporada regular en una carrera llena de preguntas

Una vez finalizado el Juego de las Estrellas, los equipos de la NBA tuvieron un corto periodo de vacaciones y este jueves regresan a la duela para enfocarse en el cierre de la temporada regular.

Los quintetos deben en promedio 26 juegos al calendario y en estas semanas se definirán los puestos de playoffs y las posibilidades de cara a la lotería del Draft, donde se escogerán los novatos de la campaña siguiente.

Esta mezcla de situaciones pone en la palestra varios temas que vale la pena seguir.

De los 30 equipos que conforman la NBA, al menos un tercio buscará perder lo más posible para mejorar las posibilidades de seleccionar primero en el Draft, mientras que el resto de organizaciones quieren mejorar sus puestos para obtener cruces más favorables en la liguilla.

Este tema, entre los que hacen tanking (perder a propósito) y los que luchan por sumar victorias, ha sido el centro de conversación en la liga en las últimas semanas.

Todavía sin ingresar a la cancha, se espera que en estos días Adam Silver, comisionado de la NBA, dé a conocer el resultado de la investigación que pesa sobre Kawhi Leonard y los Clippers. El alero y el equipo de Los Ángeles están bajo la lupa por supuestas maniobras para realizar pagos fuera del tope salarial. Esto puede tener ramificaciones en varios aspectos de la liga.

¿Y en la cancha?

El equipo que llega en mejor momento son los Charlotte Hornets. Son novenos en la Conferencia Este y en los últimos diez juegos tienen marca de 9-1.

Si bien están lejos de los líderes, han tenido un repunte llamativo. Igual de llamativo es que los Detroit Pistons y los Boston Celtics estén en lo más alto del Este.

Detroit empezó la campaña como un equipo en reconstrucción, pero era difícil imaginar que iban a estar peleando por el sembrado 1. El caso de Boston es particular. En los playoffs del 2025 perdieron a Jayson Tatum por una ruptura del tendón de Aquiles. Mucho se teorizó que iba a ser una campaña perdida para los Celtics, pero Jaylen Brown explotó y ha liderado al quinteto, que ahora espera el pronto regreso de Tatum.

En el Oeste, dos equipos se llevan todas las miradas.

Si bien es cierto que Luka Doncic y LeBron James están en los Lakers, Viktor Wembanyama lidera a los Spurs de San Antonio y Anthony Edwards es incontrolable en los Minnesota Timberwolves, Nuggets y Thunder se han mostrado un escalón arriba del resto.

A los campeones de Oklahoma City Thunder los lidera Shai Gilgeous-Alexander y a Denver Nuggets, Nikola Jokic. Los dos últimos MVP de la liga cuentan los días para, en los playoffs, buscar revalidar su lugar como dos de los mejores jugadores del mundo.

Cada partido cuenta y en el cierre se siente una urgencia mayor, por lo que se vienen buenos días para los fans de la NBA.