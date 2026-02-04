La NBA espera la resolución de los casos de Giannis Antetokounmpo y Ja Morant

Este jueves la NBA cierra su mercado de fichajes. Si bien ya se han presentado movimientos importantes, los nombres de Giannis Antetokounmpo y Ja Morant acaparan la atención.

El de los Milwaukee Bucks y el de los Memphis Grizzlies son los basquetbolistas de más alto perfil que buscan otra casa.

Mientras el griego pidió un cambio de escenario, Morant cumplió su ciclo con el quinteto y la dirigencia de Memphis busca su salida para empezar a reconstruir el plantel.

El campeón se despide.

Giannis fue el artífice del campeonato de 2021, el segundo en la historia de los Bucks tras el de 1971. Ha sido ambiguo en su mensaje y no ha sido explícito en pedir un canje, pero su nombre ha estado en la mesa desde que días atrás la organización se declaró abierta a recibir propuestas.

Antetokounmpo es uno de los cinco mejores del mundo: promedia 28 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, además de ser un defensor élite.

Con 31 años y cuidando una nueva lesión en las pantorrillas, Giannis representa un reto para el equipo que lo quiera. Su falta de tiro de tres y de larga distancia obliga a tener un ensamble de tiradores alrededor.

A pesar de esto, su nombre se ha ligado con los New York Knicks, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Miami Heat.

Expertos señalan que Miami parece tener la delantera en la carrera por Giannis, pero todo puede pasar en las próximas 24 horas.

El ídolo local que sale por la puerta pequeña.

Ja Morant era la apuesta de los Grizzlies para competir por un cetro. Nike confió en su imagen para ser una de las principales caras en el negocio de las zapatillas deportivas, todo con base en un juego predicado en atacar el aro y ser un dínamo ofensivo.

Con un brillante futuro por delante, Ja comenzó a tener problemas extracancha. Las lesiones le robaron parte de su explosividad y esta campaña promedia 20 puntos y ocho asistencias. Además, sus carencias defensivas y la imposibilidad de generar un tiro de tres consistentes le han bajado el nivel.

Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings y los Bucks podrían ser opciones, más aún cuando la reconstrucción de los Grizzlies sufrió un empujón este martes: Jaren Jackson Jr., uno de los defensores más reputados de la competición, llegó a Utah a cambio de tres elecciones de primera ronda del Draft.

Hace un año, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane eran el trío del futuro en Memphis; hoy solo queda Morant y parece que las horas están contadas.



