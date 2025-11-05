La NBA en Europa sería una “mala noticia”, advierte el director de la Euroliga

París, Francia | El director de la Euroliga, el lituano Paulius Motiejunas, criticó duramente este miércoles en una entrevista con El País la llegada de la NBA a Europa tal como parece estar planteada, un proyecto que, según él, “sería una mala noticia” para el baloncesto europeo.

Al tiempo que la Federación Internacional (FIBA), la Euroliga y la NBA llevan negociando para intentar llegar a un acuerdo, el director general de la Euroliga ha alzado la voz.

“Tal y como lo presentan, son malas noticias. No hace falta otra competición. Ya tenemos cuatro y sería la quinta. Con un enfoque correcto, podrían ayudar. Pero si continúa así, la NBA solo perjudicará al baloncesto europeo”, declaró el lituano en una entrevista concedida al diario español.

La NBA ambiciona lanzar un proyecto europeo con 2027 como horizonte. Pero, a pesar de continuar el diálogo, agrega el jefe de la Euroliga, las negociaciones están estancadas. Las tres partes se reunieron recientemente en Suiza, pero sin resultados.

“Todavía estamos hablando con la NBA. Vamos a volver a reunirnos y dialogar”, aseguró, “pero hay mucha frustración por nuestra parte porque sea cual sea la propuesta que presentemos, no parece que estén dispuestos a dar ningún paso adelante”.

Desde que la liga estadounidense anunció en marzo pasado que “exploraría” la creación de una competición en Europa, la Euroliga percibió este proyecto como una “amenaza” para el baloncesto continental, antes de decidir abrirse “al diálogo”.

“Aunque la NBA diga que estamos hablando, no hay mucho progreso porque ellos están siguiendo su plan. La NBA dice que va a empezar con su liga, hablan de ciudades, de equipos... Por nuestra parte, ese no es el camino correcto”, estimó el patrón de la Euroliga.

“Estamos lejos de llegar a algún tipo de acuerdo, así que estamos enfocados en nosotros mismos, en crecer. No estamos mirando por encima del hombro esperando que ellos hagan algo. La Euroliga ha estado muy bien durante 26 años”, insistió.

A la pregunta de si la coexistencia de dos ligas competidoras en Europa sería el peor escenario, respondió: “Sí, y no solo eso. Se trata de la historia que hemos creado. No podemos olvidarnos de los grandes mercados del baloncesto, las grandes rivalidades”.

“Tenemos los partidos más grandes que pueden vivirse en muchos países. Otra liga será difícil de seguir y entender para los aficionados”, concluyó.