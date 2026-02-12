Baloncesto
La Liga Superior de Baloncesto regresa a la pantalla de TDMás
Ocho equipos competirán en la máxima categoría del baloncesto costarricense.
La pantalla de TDMás se llenará de baloncesto los martes, ya que, luego de cinco años, la Liga Superior de Baloncesto regresa a esta señal.
Será en marzo cuando inicien las transmisiones y las canastas comenzarán a caer el 28, con la Recopa.
En total serán ocho equipos los llamados a competir y Escazú tratará de defender su corona.
Todos los detalles en el video adjunto.