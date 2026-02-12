EN VIVO
La Liga Superior de Baloncesto regresa a la pantalla de TDMás

Ocho equipos competirán en la máxima categoría del baloncesto costarricense.

Por Redacción Teletica Deportes 12 de febrero de 2026, 11:56 AM

La pantalla de TDMás se llenará de baloncesto los martes, ya que, luego de cinco años, la Liga Superior de Baloncesto regresa a esta señal.

Será en marzo cuando inicien las transmisiones y las canastas comenzarán a caer el 28, con la Recopa.

En total serán ocho equipos los llamados a competir y Escazú tratará de defender su corona.

Todos los detalles en el video adjunto.

