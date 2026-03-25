Knicks vencen a Pelicans con doble-doble de Towns y Cavaliers siguen firmes en la pelea del Este

Miami, Estados Unidos | Los New York Knicks sumaron su séptima victoria consecutiva al imponerse 121-116 sobre los New Orleans Pelicans, en una noche destacada para el dominicano Karl-Anthony Towns, quien firmó un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes.

La lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este se intensifica entre los Knicks y los Boston Celtics.

Con este triunfo, los neoyorquinos continúan recortando distancias en la clasificación, en una cerrada pelea por las posiciones altas.

Jalen Brunson volvió a ser determinante al sumar 32 puntos, consolidándose como el líder ofensivo del equipo.

"Nos concentramos en controlar lo que podemos", dijo Brunson. "Trato de jugar a mi estilo, enfocándome en mi trabajo y eso es lo más importante".

El equipo dirigido por Mike Brown marcó el camino desde temprano, con 42 puntos en el primer cuarto, y supo cerrar el juego limitando a su rival en el tramo final.

Los Knicks lanzaron para un 52% desde la cancha y dominaron los rebotes, dos factores clave para asegurar la victoria.

Por los Pelicans, Zion Williamson fue el máximo anotador con 22 puntos.

Cavs siguen en la pelea

En otro de los resultados destacados de la jornada, los Cleveland Cavaliers derrotaron 136-131 al Orlando Magic y mantienen vivas sus aspiraciones de escalar posiciones en el Este.

Donovan Mitchell lideró a su equipo con 42 puntos y una actuación perfecta desde la línea de tiros libres (11/11).

"Si vamos a jugar defensa como hoy, vamos a tener un camino corto en los playoffs", comentó el entrenador Kenny Atkinson, crítico con el rendimiento defensivo.

El italiano Paolo Banchero anotó 36 puntos para Orlando, que atraviesa una racha negativa y se mantiene en la zona media de la conferencia.

Los Cavaliers continúan en la pelea por los primeros puestos, en una Conferencia Este cada vez más competitiva.