Knicks-Spurs lucharán por la tercera edición de la Copa NBA

La Copa NBA definirá a su campeón este martes, cuando los San Antonio Spurs y los New York Knicks se midan en Las Vegas, con el salto inicial pactado para las 7:30 p. m., hora de Costa Rica.

De los 10 jugadores que estarán en la duela, el francés Victor Wembanyama se roba todas las miradas, más allá de ser un fenomenal jugador de 2,24 metros y apenas 21 años. Con promedios de 26 puntos, 12 rebotes, 3,5 tapones y 4 asistencias, el basquetbolista está sembrando los cimientos de una carrera que apunta al Olimpo del deporte.

Su juego, junto al de Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell y De’Aaron Fox, entre otros, ha impulsado a los Spurs a pasar de un equipo en reconstrucción a uno capaz de pelear entre los mejores de la Conferencia Oeste.

Tras no clasificar a los playoffs de la NBA desde 2019 y ubicarse en los últimos puestos del Oeste durante las tres temporadas anteriores, el arranque de 18-7 los coloca como quintos en su conferencia.

Para disputar el juego por el título de la Copa NBA ante los Knicks de Jalen Brunson, los texanos se impusieron, entre otros, a Houston, Denver, Los Angeles Lakers y, el sábado, al Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA.

“No tenemos ningún problema en admitir que Victor es la cara visible de nuestra franquicia y la pieza más importante del rompecabezas”, afirmó el entrenador Mitch Johnson.

“Pero él no es el único que forma parte del rompecabezas, ni quiere serlo. Somos un colectivo. Todo parte de él porque nos permite entrenarlo, exigirle y empujarlo como a los demás”.

Al otro lado de la cancha estarán los Knicks, una de las franquicias más grandes de la NBA, liderada por un Brunson que ha demostrado ser un arma ofensiva difícil de detener.

Los neoyorquinos llegan con menos reflectores que San Antonio, pese a ser el segundo mejor equipo del Este y tener la misma marca que los Spurs, pero cuentan con un grupo sólido y con la experiencia que le falta a su rival.

Esta será la tercera edición de la Copa NBA, cuyos campeones anteriores fueron Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks.