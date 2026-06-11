Knicks ganan a Spurs con una remontada histórica y acarician el título de NBA

Con la mayor remontada en la historia de las Finales, los New York Knicks derrotaron este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y se colocaron a solo un triunfo de su primer título de la NBA desde 1973.



Los Knicks se levantaron de una desventaja de 29 puntos, lo que ningún equipo había logrado en las Finales, y sellaron el triunfo con un épico palmeo de OG Anunoby a 1.2 segundos del final.



En medio del delirio en el Madison Square Garden, repleto de celebridades como Taylor Swift, los Knicks celebraron un triunfo que los avanza 3-1 en el global de las Finales y les puede permitir proclamarse campeones en el quinto asalto del sábado.



OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026