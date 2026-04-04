Jokic lidera a Nuggets en prórroga ante Spurs y frena racha de Wembanyama

Los Ángeles, Estados Unidos | Nikola Jokic firmó una actuación dominante con 40 puntos y lideró a los Denver Nuggets a una victoria en tiempo extra por 136-134 sobre los San Antonio Spurs, cortando una racha de 11 triunfos consecutivos del equipo texano en la NBA.

El pívot serbio, tres veces MVP, completó su actuación con ocho rebotes, 13 asistencias y tres bloqueos, en un triunfo que significó la octava victoria seguida de Denver y lo acerca a Los Angeles Lakers en la lucha por el tercer puesto del Oeste.

Por su parte, Victor Wembanyama regresó tras molestias en el tobillo y respondió con 34 puntos, 18 rebotes, siete asistencias y cinco tapones, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo, que dominó gran parte del juego.

El empate llegó en el cierre del tiempo reglamentario, cuando Aaron Gordon convirtió una clavada tras asistencia de Jokic para igualar 124-124 a falta de 6,2 segundos.

El intento final de Wembanyama no entró y el duelo se extendió a la prórroga, donde otra clavada de Gordon puso a Denver en ventaja definitiva.

“Fue una muestra de lo que podemos ser como equipo”, afirmó Gordon, quien terminó con 15 puntos.

Jamal Murray aportó 15 puntos y 10 asistencias, en un partido de alta intensidad, con ambiente de playoffs.

San Antonio llegó a tener ventaja de 11 puntos en el último cuarto, pero no pudo sostenerla ante la reacción de los Nuggets, que forzaron el tiempo extra y sellaron la victoria.

Los Heat siguen en ascenso

En otros resultados, el Miami Heat venció 152-136 a los Washington Wizards, en su lucha por mejorar su posición en el play-in del Este.

Jaime Jaquez Jr. lideró a Miami con 32 puntos desde el banquillo, mientras que Kel’el Ware sumó 24 puntos, 19 rebotes y ocho tapones.