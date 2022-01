Ja Morant da el salto de estrella a superestrella en la NBA

Este lunes por la noche, en medio de la tunda que los Memphis Grizzlies le dieron a los Brooklyn Nets, los fanáticos en el Barclays Center coreaban “MVP, MVP” cada vez que Ja Morant tocaba el balón.



Lo importante de este momento es que los Grizzlies jugaban de visita, contra un equipo en el que están Kevin Durant y James Harden, dos de las estrellas más famosas del firmamento de la NBA, quienes se vieron opacados por el brillo de Morant.

El distribuidor ha logrado dar el salto y ahora se codea con los mejores jugadores del mundo, una superestrella por cuenta propia.

12 IS LIKE THAT 🥷@JaMorant x #NBAAllStar https://t.co/roq1ms6YMf pic.twitter.com/EIAhwyKQRd