Ian Martínez ya se entrena con los Cavaliers para la Summer League

El tico Ian Martínez ya se entrena con los Cleveland Cavaliers de la NBA. El basquetbolista será parte del quinteto que participará en la NBA Summer League de Las Vegas.

Para Martínez esta es una oportunidad de oro para buscar un contrato, ya sea en la planilla de la NBA o en la G League (liga de desarrollo).

El nacional viene de ser subcampeón con los Oberwart Gunners de la liga austríaca de baloncesto, tras su paso por el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde jugó para las universidades de Maryland, Utah y Utah State.

Con una estatura de 1,91 metros, es una combinación entre distribuidor y escolta.

Los Cleveland Cavaliers tendrán cuatro partidos en la NBA Summer League, certamen que sirve como laboratorio para que las 30 franquicias de la NBA evalúen a novatos, jugadores jóvenes y agentes libres que buscan ganarse un lugar en la liga.

En otras palabras, es una oportunidad para que los jugadores recién seleccionados en el Draft, basquetbolistas de segundo año y agentes libres demuestren que tienen el nivel para competir en la mejor liga del mundo.

Los rivales de los Cavs serán los Indiana Pacers el 10 de julio, los Detroit Pistons el 12 de julio, el Miami Heat el 13 de julio y cerrarán ante los New Orleans Pelicans el 15 de julio.



