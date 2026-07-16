Ian Martínez suma minutos y puntos con los Cavs por segundo partido consecutivo

El tico Ian Martínez lleva dos partidos consecutivos sumando minutos y puntos para los Cleveland Cavaliers de la NBA.

El nacional se encuentra disputando el Summer League con los Cavs y este miércoles, ante los New Orleans Pelicans, estuvo 9:26 minutos en cancha y anotó cinco puntos, incluido un triple.

Ian Martinez x Pelicans



5 PTS

2-4 FG

1-1 3PT

2 REB

+13 +/-



Cavs W ⚔️#LetEmKnow#AggiesAllTheWay pic.twitter.com/a9CokbRKIF — AggShowYo (@AggShowYo) July 15, 2026

El lunes, ante el Miami Heat, ingresó durante 1:44 minutos, pero anotó dos puntos, convirtiéndose en el primer tico en marcar en la liga de verano que los equipos de la NBA utilizan para observar promesas.

Ahora, el siguiente reto para Martínez y los Cavs será ante los Chicago Bulls, con quienes se verán las caras este viernes.



