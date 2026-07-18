Ian Martínez no falla desde el campo en el cierre de su participación en la Summer League

Este viernes, Ian Martínez jugó su último partido de la Summer League 2026. Lo hizo despidiéndose con una faena perfecta desde el campo.

El tico jugó 15 minutos en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Chicago Bulls y sumó nueve puntos, incluyendo un triple y un hundimiento que destacaron varios medios especializados.





También contribuyó con cinco rebotes, dos asistencias y un robo.

En los primeros dos partidos de la liga veraniega, Martínez no vio acción, pero en el tercero, contra el Miami Heat, jugó 1:44 minutos y sumó dos puntos. Ante los New Orleans Pelicans fueron nueve minutos y cinco puntos, antes de cerrar contra los Bulls.

Ahora Ian debe esperar si los Cavaliers le darán una oportunidad más, ya sea con su equipo principal o en la G League, liga de desarrollo de la NBA. Otros equipos también pueden firmar a Martínez si así lo desean.

El nacional viene de jugar en la liga de Austria.



