Ian Martínez: "Debo mostrar que tengo habilidad de jugar bien consistentemente"

El basquetbolista costarricense, Ian Martínez, ya entrena a tope con la Universidad de Meryland donde espera estar al 100% para el arranque de la temporada de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).



El base nacional apenas se integró a finales de la semana pasada a los entrenamientos grupales del equipo luego de superar una ruptura de menisco que lo hizo pasar por el quirófano a mediados de junio.

Durante la práctica del sábado, Martínez ya participó en los duelos de cinco contra cinco donde asegura sentirse a plenitud física.

“Poco a poco vamos progresando lentamente y con más comodidad. Tratando de llegar de vuelta a ese punto donde me siento al 100%. Mi evolución más grande desde que empieza a jugar fue en mi parte mental del juego”, quien ya palpita el debut con la ‘23’ de Meryland.

Este será su segundo equipo en el baloncesto universitario donde debutó con Utah en la campaña pasada donde solo pudo sumar 398 minutos en cancha.

Para Ian, la clave estará en aprovechar cualquier oportunidad en cancha para consolidarse en cancha.

“Debo mostrar que tengo la habilidad de jugar bien consistentemente y tener buen impacto en la cancha de alguna u otra manera”, agrega el jugador.

Los más de 30 partidos de la temporada podrían abrirle la oportunidad de cumplir su sueño y el de toda Costa Rica de tener un representante en la NBA.



Martínez mantiene los pies en la tierra y asegura que el camino apenas comienza, con todo y que su nombre ya apareció en uno de los sitios que realizan vaticinios para el próximo Draft.

“Es bueno escuchar que lo tomen en cuenta, pero la noticia la verdad no me causó ninguna reacción. Todavía no estoy donde quiero estar, así que esta noticia no ha cambiado nada en mí.

La temporada para Ian Martínez arrancará en noviembre con los partidos de exhibición, mientras que la temporada de NCAA iniciará a mediados de diciembre.

El tico será dirigid por Mark Turgeon.