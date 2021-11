Ian Martínez clave en triunfo de Maryland

El base tico de los Maryland Terrapins tuvo su mejor juego de la temporada este viernes en la noche, cuando su quinteto derrotó a Hofstra por marcador de 69-67.



Martínez selló el triunfo desde la línea de tiro libre al convertir dos tiros con 4.2 segundo en el reloj y redondeando así 13 unidades.

El nacional de esta manera se unió a Eric Ayala (14 puntos) y Fatts Russell (13) como los mejores anotadores para el entrenador Mark Turgeon.

Turgeon termino el partido jugando con Martínez, Fatts y Ayala, en una alineación pequeña y que le terminó dando la victoria.

Ian Martinez brought the hammer 🔨



He has @TerrapinHoops' last 7 points 🔥 pic.twitter.com/t8MAWLaiuu