Hornets vencen al Heat y quedan a un paso de playoffs; Trail Blazers avanzan con Splitter

Miami, Estados Unidos | Los Charlotte Hornets se impusieron 127-126 sobre el Miami Heat este martes en el Spectrum Center y quedaron a una victoria de clasificar a los playoffs de la NBA, mientras que los Portland Trail Blazers, dirigidos por el brasileño Thiago Splitter, aseguraron su boleto.

Charlotte, que finalizó en la novena posición y accedió al torneo de repechaje, buscará el pase a la postemporada enfrentando al perdedor del duelo entre el Orlando Magic y los Philadelphia 76ers, que se disputará el miércoles.

Coby White fue una de las figuras al anotar un triple a falta de 10,8 segundos que empató el partido a 114 y lo llevó al tiempo extra, mientras que LaMelo Ball aportó 30 puntos y 10 asistencias, incluida la canasta de la victoria con 4,6 segundos por jugar.

"Nunca dejamos de luchar", dijo Ball. "Nuestros triples no estaban entrando; en la última jugada tenía que ir por la victoria y hacerla funcionar como fuera".

Ball, de 24 años, también protagonizó una acción determinante cuando, en el segundo cuarto, provocó la caída de Bam Adebayo, quien sufrió un golpe en la espalda y no regresó al partido.

Adebayo, figura del Heat, había iniciado con buen rendimiento ofensivo, dominando la pintura.

Pese a la ausencia de su pívot titular, Miami se mantuvo en el juego y llegó al descanso con ventaja de dos puntos.

Luego se recuperó de una desventaja de ocho puntos en el tercer cuarto, pero falló en los segundos finales del tiempo reglamentario y no pudo sostener la ventaja.

Con el respaldo de su afición, Charlotte mostró su mejor versión en la prórroga y se impuso por 13-12, con el escolta Miles Bridges como protagonista al bloquear el último intento de Miami, ejecutado por Davion Mitchell.

El partido decisivo en la Conferencia Este se disputará el viernes en Orlando o Filadelfia, equipos que cuentan con la ventaja de campo por su posición en la temporada regular.

- Trail Blazers avanzan a playoffs -

Los Portland Trail Blazers vencieron 114-110 a los Phoenix Suns como visitantes, liderados por el israelí Deni Avdija, quien anotó 41 puntos en 38 minutos.

El equipo dirigido por Splitter cerró el juego con una racha de 17-5, remontando una desventaja de hasta 11 puntos en el último cuarto.

Splitter, de 41 años, asumió como entrenador principal tras la salida de Chauncey Billups, quien enfrenta una investigación federal desde octubre de 2025.

"Simplemente hicimos un buen trabajo jugando a nuestro estilo", comentó Jrue Holiday. "Demostramos nuestro orgullo y sabíamos que esta era la posición en la que queríamos estar desde mitad de temporada".

La victoria garantiza a Portland un cruce ante los San Antonio Spurs, liderados por Victor Wembanyama, en la primera ronda.

Por los Suns, Jalen Green fue el máximo anotador con 35 puntos, sin que ningún jugador alcanzara dobles dígitos en rebotes o asistencias.

Pese a la derrota, Phoenix mantiene una última opción de clasificar a playoffs.

Para ello, deberá vencer al ganador del duelo entre los Golden State Warriors y los LA Clippers, que se disputará el miércoles en el cierre del repechaje.