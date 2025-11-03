Futuro de Ja Morant en los Grizzlies es una incertidumbre

Los Memphis Grizzlies de la NBA solo han jugado siete partidos y ya están inmersos en una polémica entre su jugador estrella y el entrenador del equipo.

El distribuidor estelar de los Grizzlies, Ja Morant, fue suspendido por un partido luego de las declaraciones que brindó tras la derrota de su equipo ante Los Ángeles Lakers el viernes anterior.

Después de anotar solo ocho puntos, la prensa le consultó a Morant sobre su bajo rendimiento y su respuesta fue directa: “Pregúntenle al cuerpo técnico.”

Tuomas Lisalo, entrenador de Memphis, no se ha referido al tema, aunque ya se confirmó la sanción al jugador.

Los Grizzlies tienen récord de 3-4 en la campaña y, una vez más, Morant está en el ojo de la tormenta.

El base pintaba para ser la próxima gran estrella estadounidense de la NBA, aunque las lesiones y una suspensión previa por problemas de comportamiento impuesta por la liga han afectado su imagen.

Si se confirma el rompimiento entre Morant y la institución, una opción sería canjear al basquetbolista.

El mercado por Morant no parece estar muy movido, ya que sus números han venido decayendo en las últimas tres temporadas y persiste la incertidumbre sobre si sus problemas podrían trasladarse a un nuevo camerino.

Equipos como el Miami Heat o los Brooklyn Nets se perfilan como posibles destinos para Ja Morant, aunque no se espera que el canje sea de gran magnitud, pues el jugador ya no es la estrella que fue.



