Extranjeros se pelean el puesto a mejor jugador de la NBA

La NBA es una de las ligas más exclusivas del mundo. La FIBA calcula que unos 450 millones de personas juegan baloncesto y en su más alto nivel 480 jugadores forman parte de uno de estos 32 equipos.



Por años, los estadounidenses han monopolizado el deporte, pero poco a poco los mejores del mundo no necesariamente crecieron en el país de América del Norte, al punto que, en la actualidad, al menos tres extranjeros se ubican entre los mejores cinco canasteros del orbe.

Se trata de Nikola Jokic de los Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks y Joel Embiid de los Philadelfia 76ers.

Los tres, junto a Stephen Curry de los Golden State Warriors y Ja Morant de los Memphis Grizzliez, lideran en las principales casas de apuestas.

Jokic, Giannis y Embiid mezclan las bases del juego europeo con el estadounidense y los tres han refinado su juego para incluir destrezas que los convierte en jugadores completos.

💪 Nikola Jokic was an efficient 12/19 on his way to 34 points and the @nuggets win! #MileHighBasketball 🏀 34 PTS | 9 REB | 8 AST | 2 STL pic.twitter.com/mN3AyjaKS1

Entre el serbio Jokic y el griego Antetokounmpo se han repartido los últimos tres trofeos al MVP de la NBA, con Giannis cosechando dos.

En el caso del de los Bucks y Embiid, los dos empezaron su carrera deportiva jugando al fútbol, al igual que estrellas del nivel de Steve Nash de Canadá y Hakeem Olajuwon, nigeriano al igual que Joel.

🔔 @JoelEmbiid joins Giannis Antetokounmpo and Charles Barkley as the only players in the last 40 years with 40+ points, 15+ rebounds and 5+ assists at least 75% shooting!



43 PTS

15 REB

7 AST

15-20 FGM@sixers W pic.twitter.com/TdvnQTfEtN