¿En qué posición aparece Ian Martínez en las proyecciones del Draft?

Luego de una exitosa carrera universitaria, el tico Ian Martínez sueña con una oportunidad para jugar en la NBA.

Después de cinco años —ya que recibió uno extra de elegibilidad por el COVID-19— el tico, que mide 1.90 metros y pesa 82 kilos, puede ser tomado en cuenta por los equipos de la NBA para ser elegido en el Draft o contratado como agente libre.

Estos dos son algunos de los caminos que se abren para Ian. Otra opción es convertirse en profesional en una liga ajena a la NBA, ya sea en Europa o América.

Pero, ¿dónde aparece el nacional en las proyecciones de los expertos?

Al revisar las simulaciones de cinco sitios web (Yahoo Sports, ESPN, Bleacher Report y NBADraft.net), Martínez no aparece en ninguna de las 59 escogencias posibles para el Draft, que se llevará a cabo este 25 y 26 de junio.

Es llamativo que todos los expertos señalan que Cooper Flagg, de Duke, y Dylan Harper, de Rutgers, serán las selecciones uno y dos, para Dallas y San Antonio, respectivamente.

La carrera de Martínez.

El tico, quien indiscutiblemente es uno de los mejores basquetbolistas de la historia de Costa Rica, inició su carrera en Utah en la campaña 2020-2021. Luego estuvo dos años en Maryland y finalizó en Utah State.

El base mejoró como anotador cada año en la NCAA, pasando de 5.2 puntos en su año de novato a 16.4 en la temporada que finalizó en marzo.

Su juego se basa en la velocidad y la certeza desde el campo, pero se ve complicado el salto a la NBA.

“Está promediando 17.3 puntos, el mejor de su carrera, mientras suma 3.4 rebotes y 2.9 asistencias, lanzando 45.4/38.1/87.9. No estoy seguro de que haga algo en particular a nivel de la NBA, pero hace muchas cosas bien. Un escolta de 6’3” y 181 libras, sus atributos físicos no van a estar a la altura del nivel de la NBA. Tampoco su explosividad. Pero es un buen jugador en todos los sentidos”, detalló Nevada Sports Net.