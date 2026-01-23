Embiid castiga a Rockets con triple-doble y Clippers ganan el derbi angelino

Los Ángeles, Estados Unidos | Combinándose para 68 puntos y 20 asistencias, Joel Embiid y Tyrese Maxey comandaron este jueves un emocionante triunfo de los Philadelphia 76ers en la prórroga ante los Houston Rockets por 128-122, mientras los Clippers derrotaron a los Lakers en el duelo de Los Ángeles.

A continuación, las principales escenas de una jornada de ocho partidos de la NBA.

Tiempo extra en Filadelfia

Tras descansar en la derrota del martes ante Phoenix, Joel Embiid regresó a la acción con un recital de 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

Fue el noveno triple-doble de la carrera del camerunés y el primero de esta temporada, en la que viene entrando en ritmo tras un flojo inicio.

El pívot, MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en 2023, fue una pesadilla para su defensor, el turco Alperen Sengün, que se quedó en 13 puntos, mientras Kevin Durant llevó las llaves del ataque texano con 36 unidades.

Por los Sixers, Tyrese Maxey también llegó a 36 puntos y le sumó 10 asistencias.

El escolta, elegido como titular para el Juego de las Estrellas de febrero, fue clave para evitar que este igualado duelo se escapara en la prórroga.

Con empate a 115 y pocos segundos en el reloj, Maxey trató de anotar una bandeja que fue taponada por Durant.

El fallo no lo descentró, ya que convirtió seis puntos en un tiempo extra en el que Houston exhibió una fuerte dependencia ofensiva de Durant.

“Obviamente, ellos van a centrarse en defenderme a mí y él tiene que aprovechar ese espacio, y lo hizo. Hizo su trabajo”, dijo Embiid al reconocer la actuación de Maxey.

Lakers se quedan cortos

Aunque malgastaron una amplia ventaja, los Clippers terminaron conteniendo la remontada de los Lakers y celebraron ante su público con marcador de 112-104.

El derbi de Los Ángeles fue programado en el vigésimo aniversario de la exhibición de 81 puntos de Kobe Bryant, la segunda mayor anotación de la historia de la NBA.

Luka Dončić, quien alcanzó en 2024 la cuarta mayor cifra con 73 puntos, cargó nuevamente con el peso ofensivo de los Lakers al firmar 32 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Un acrobático triple del esloveno estrechó el cerco visitante al colocarse a solo dos puntos (93-91) a falta de cinco minutos, cuando habían estado 26 puntos abajo en el tercer cuarto.

James Harden (18 puntos) frenó el avance con otro triple y los Clippers resistieron hasta el final con una buena actuación de Kawhi Leonard (24), quien regresaba tras una semana de baja.

LeBron James firmó 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para los Lakers, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste tras tres derrotas en los últimos cinco juegos.

Warriors pierden ahora a Kuminga

La plaga de lesiones de los Golden State Warriors se prolongó el jueves en una derrota en la cancha de los Dallas Mavericks por 123-115.

La pérdida de Jimmy Butler, quien será baja el resto del curso por una rotura de ligamentos, llevó esta semana a Steve Kerr a reintroducir en la rotación a Jonathan Kuminga.

El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso ante la falta de protagonismo, respondió con 20 puntos en la derrota del martes ante Toronto y este jueves sumaba 10 tantos en solo nueve minutos cuando se lastimó la pierna izquierda en una entrada a canasta en el segundo cuarto.

Sin dos anotadores de ese calibre a su lado, Stephen Curry tuvo que ingeniárselas otra vez en Dallas hasta terminar con 38 puntos y 8 triples.

Los locales, también lastrados por las bajas, tuvieron a Naji Marshall como máximo anotador con 30 puntos, mientras el estelar novato Cooper Flagg logró 21 tantos y 11 rebotes.

En un nuevo reencuentro con su exequipo, el veterano Klay Thompson se quedó en 6 puntos en 23 minutos desde el banco.