El problema de la NBA: los equipos que no quieren ganar

Sacramento Kings, Indiana Pacers, Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks y Chicago Bulls. Todos son equipos de la NBA y tienen algo en común: quieren perder la mayor cantidad posible de juegos.

Eso es un problema para la liga.

Para entender lo que está pasando hay que tener clara una situación: cómo los equipos obtienen su posición en el Draft, proceso mediante el cual los mejores jugadores universitarios y del resto del mundo llegan a la NBA.

La lotería del Draft es el sistema que se utiliza para definir el orden de selección entre los equipos que no clasificaron a los playoffs. Los 14 peores equipos de la temporada regular participan y reciben probabilidades distintas según su posición: cuanto peor fue su récord, mayores son sus opciones de obtener una de las primeras selecciones.

Para este 2026 se espera que los primeros diez basquetbolistas elegidos en primera ronda sean jugadores de impacto. Esto quiere decir que estos quintetos pelean por estar lo más cerca posible del peor registro y aumentar así las posibilidades de quedarse con uno de los primeros cuatro cupos de selección.

Esto afecta el producto que se ve en cancha. A modo de ejemplo, los Jazz en la última semana han sentado en la banca a sus titulares en la segunda mitad de juegos para aumentar el chance de perder.

Esta estrategia de perder a propósito se conoce como tanking.

El técnico de los Golden State Warriors, Steve Kerr, fue muy claro: “Este año se nota mucho más por las circunstancias y por la situación en la que están muchos equipos: lesiones, inicios de reconstrucciones, ese tipo de cosas. Sé que la liga está muy preocupada por el tema, como debe ser. No es bueno para los aficionados ni para la propia liga. Están considerando todas las opciones. Es un asunto realmente complicado”.

¿Cómo hacen estas franquicias para perder juegos?

Lo primero es que muchos equipos utilizan lesiones menores para dejar en banca a sus mejores jugadores. Otra técnica es poner en la duela a muchos jóvenes, que no darán la talla ante quintetos con veteranos de calidad.

Esto afecta el producto que se ve en cancha, más aún si se considera que faltan 32 juegos de la temporada regular.

Estos comportamientos tienen ramificaciones. Los aficionados no tienen certeza de quién estará en cancha al comprar los tiquetes y, además, desde la parte deportiva esto mella la competitividad.

Queda por ver si el comisionado de la NBA, Adam Silver, toma cartas en el asunto, porque en este momento, en la semana del Juego de las Estrellas, el tanking es el tema de conversación.