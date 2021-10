Durant multado con 25.000 dólares por lanzar la pelota a las gradas

Los Angeles, Estados Unidos | La NBA multó este sábado a la estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, con una multa de 25.000 dólares por lanzar la pelota a las gradas en la arena Barclays Center el viernes por la noche en el partido que su equipo venció a los Indiana Pacers.



Durant fue sancionado con la multa por una jugada que los oficiales dijeron después del juego que debería haber sido expulsado.

El estelar jugador terminó con 22 puntos y 11 rebotes en 37 minutos de juego, el máximo del equipo, en la victoria de los Nets sobre los Pacers 105-98.

Kevin Durant launches the ball into the stands. 😂



pic.twitter.com/x5SrWqaS1T