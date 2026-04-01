Doncic regresa con 42 puntos y lidera triunfo de Lakers en otra noche histórica de LeBron James

Los Ángeles, Estados Unidos | Cumplido su partido de suspensión, Luka Doncic brilló este martes con 42 puntos en la victoria de los Los Angeles Lakers 127-113 sobre los Cleveland Cavaliers, en una jornada en la que LeBron James volvió a hacer historia frente a su antiguo equipo.

A continuación, las escenas principales de una jornada de siete partidos en la NBA.

Récord histórico para LeBron

A pocos meses de que expire su contrato en Los Ángeles, LeBron James se reencontró con la franquicia en la que debutó en la NBA y que encabeza las especulaciones sobre el último destino de su carrera.

El alero anotó 14 puntos en la victoria que le permitió alcanzar el récord de mayor cantidad de partidos ganados, sumando fase regular y playoffs.

James, de 41 años, lidera ahora esa estadística con un total de 1.229 triunfos, superando la marca del mítico Kareem Abdul-Jabbar.

Una noche antes, LeBron había firmado un triple-doble en la victoria ante los Washington Wizards, demostrando su vigencia en el cierre de la temporada.

Doncic marca el ritmo

Por su parte, Luka Doncic, suspendido el día anterior por acumulación de faltas técnicas, retomó el liderazgo de los Lakers con una actuación dominante: 42 puntos, seis triples y 12 asistencias.

El esloveno también rompió el récord de más puntos anotados en un mismo mes con la franquicia angelina, superando la marca que ostentaba Kobe Bryant desde 2006 con 578.

Doncic, actual líder anotador de la NBA con un promedio de 33,8 puntos y firme candidato al premio MVP, destacó el valor colectivo del equipo.

"Si no ganas, en realidad no significa nada. La racha en la que hemos estado realmente significa mucho. Tenemos que seguir jugando así", afirmó.

Con 15 victorias en 17 partidos durante marzo, los Lakers se consolidan en la tercera posición de la Conferencia Oeste, solo por detrás de Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

Los Cleveland Cavaliers, cuartos del Este, se vieron superados tras un decisivo tercer cuarto de los locales (45-30), en una noche discreta de sus figuras Donovan Mitchell y James Harden, quienes anotaron 10 y 17 puntos, respectivamente.

Pistons reaccionan ante Toronto

Sin descanso tras su duelo ante Oklahoma City, los Detroit Pistons vencieron 127-116 a los Toronto Raptors con 31 puntos de su pívot All-Star Jalen Duren.

El líder del Este respondió tras la derrota en tiempo extra del lunes, pese a las bajas de varios de sus principales anotadores.

Duren firmó una actuación sobresaliente con 31 puntos, nueve rebotes y una efectividad casi perfecta (12/13 en tiros de campo y 7/7 en libres).

Durant impulsa a Rockets

En otros escenarios, los Houston Rockets lograron una victoria importante al derrotar 111-94 a los New York Knicks.

Kevin Durant lideró a los texanos con 27 puntos, mientras que el pívot turco Alperen Sengün aportó 13 unidades y 10 asistencias.

Por los Knicks, Karl-Anthony Towns registró 22 puntos y ocho rebotes, aunque su equipo logró mantenerse en el tercer lugar del Este gracias a la derrota de los Cavaliers.