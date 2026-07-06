¿Con quiénes peleará Ian Martínez un cupo en los Cleveland Cavaliers?

El costarricense Ian Martínez formará parte del grupo de jugadores que los Cleveland Cavaliers llevarán a la NBA Summer League para que audicionen por la posibilidad de quedarse en la franquicia, ya sea en la planilla de la NBA o en la G League.

Martínez no es el único que estará bajo la lupa de los entrenadores y directivos de los Cavs.

Recordemos que Martínez, tras su paso por Maryland, Utah y Utah State en la NCAA, jugó con los Oberwart Gunners de la liga austríaca de baloncesto. Con una estatura de 1,91 metros, es una combinación entre distribuidor y escolta.





Repasamos a los otros basquetbolistas llamados a participar en el torneo que competirán con Ian Martínez por un puesto.

Distribuidores

Sean East II

Edad: 25 años.

Nacionalidad: Estados Unidos.

Estatura/Peso: 1,91 m | 82 kg.

Universidad: Missouri (también jugó en UMass y Bradley).

2025-26: Jugó con los Salt Lake City Stars de la G League.

Selección en el Draft: No fue seleccionado.

Xaivian Lee

Edad: 21 años.

Nacionalidad: Canadá.

Estatura/Peso: 1,93 m | 82 kg.

Universidad: Princeton y Florida.

2025-26: Considerado uno de los mejores distribuidores del baloncesto universitario. En su última temporada promedió 11,6 puntos y 4,2 asistencias con los Gators.

Selección en el Draft: No fue seleccionado.

Escoltas

Malaki Branham

Edad: 23 años.

Nacionalidad: Estados Unidos.

Estatura/Peso: 1,96 m | 82 kg.

Universidad: Ohio State.

Trayectoria: Ha jugado con San Antonio Spurs y Washington Wizards, y actualmente forma parte del Cleveland Charge de la G League.

Selección en el Draft: Selección 20 del Draft 2022 por los San Antonio Spurs.

Dane Goodwin

Edad: 26 años.

Nacionalidad: Estados Unidos.

Estatura/Peso: 1,98 m | 98 kg.

Universidad: Notre Dame.

Trayectoria: Tras finalizar su etapa universitaria, ha desarrollado su carrera en la G League.

Selección en el Draft: No fue seleccionado.

Jaxson Robinson

Edad: 23 años.

Nacionalidad: Estados Unidos.

Estatura/Peso: 2,01 m | 91 kg.

Universidad: Kentucky (también Texas A&M, Arkansas y BYU).

2025-26: Forma parte del Cleveland Charge de la G League.

Selección en el Draft: No fue seleccionado en 2025.

Meleek Thomas

Edad: 19 años.

Nacionalidad: Estados Unidos.

Estatura/Peso: 1,96 m | 86 kg.

Universidad: Arkansas.

Trayectoria: Recluta de cinco estrellas y promedió 15,6 puntos, 3,8 rebotes y 2,5 asistencias en la universidad.

Selección en el Draft: Selección 34 del Draft 2026.







