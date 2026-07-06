¿Con quiénes peleará Ian Martínez un cupo en los Cleveland Cavaliers?
El tico fue invitado a jugar con los Cavs en la Summer League, donde tendrá la oportunidad de mostrarse ante la franquicia de la NBA.
El costarricense Ian Martínez formará parte del grupo de jugadores que los Cleveland Cavaliers llevarán a la NBA Summer League para que audicionen por la posibilidad de quedarse en la franquicia, ya sea en la planilla de la NBA o en la G League.
Martínez no es el único que estará bajo la lupa de los entrenadores y directivos de los Cavs.
Recordemos que Martínez, tras su paso por Maryland, Utah y Utah State en la NCAA, jugó con los Oberwart Gunners de la liga austríaca de baloncesto. Con una estatura de 1,91 metros, es una combinación entre distribuidor y escolta.
Repasamos a los otros basquetbolistas llamados a participar en el torneo que competirán con Ian Martínez por un puesto.
Distribuidores
Sean East II
Edad: 25 años.
Nacionalidad: Estados Unidos.
Estatura/Peso: 1,91 m | 82 kg.
Universidad: Missouri (también jugó en UMass y Bradley).
2025-26: Jugó con los Salt Lake City Stars de la G League.
Selección en el Draft: No fue seleccionado.
Xaivian Lee
Edad: 21 años.
Nacionalidad: Canadá.
Estatura/Peso: 1,93 m | 82 kg.
Universidad: Princeton y Florida.
2025-26: Considerado uno de los mejores distribuidores del baloncesto universitario. En su última temporada promedió 11,6 puntos y 4,2 asistencias con los Gators.
Selección en el Draft: No fue seleccionado.
Escoltas
Malaki Branham
Edad: 23 años.
Nacionalidad: Estados Unidos.
Estatura/Peso: 1,96 m | 82 kg.
Universidad: Ohio State.
Trayectoria: Ha jugado con San Antonio Spurs y Washington Wizards, y actualmente forma parte del Cleveland Charge de la G League.
Selección en el Draft: Selección 20 del Draft 2022 por los San Antonio Spurs.
Dane Goodwin
Edad: 26 años.
Nacionalidad: Estados Unidos.
Estatura/Peso: 1,98 m | 98 kg.
Universidad: Notre Dame.
Trayectoria: Tras finalizar su etapa universitaria, ha desarrollado su carrera en la G League.
Selección en el Draft: No fue seleccionado.
Jaxson Robinson
Edad: 23 años.
Nacionalidad: Estados Unidos.
Estatura/Peso: 2,01 m | 91 kg.
Universidad: Kentucky (también Texas A&M, Arkansas y BYU).
2025-26: Forma parte del Cleveland Charge de la G League.
Selección en el Draft: No fue seleccionado en 2025.
Meleek Thomas
Edad: 19 años.
Nacionalidad: Estados Unidos.
Estatura/Peso: 1,96 m | 86 kg.
Universidad: Arkansas.
Trayectoria: Recluta de cinco estrellas y promedió 15,6 puntos, 3,8 rebotes y 2,5 asistencias en la universidad.
Selección en el Draft: Selección 34 del Draft 2026.