Cómo el entrenador campeón de la NBA encontró en Costa Rica respuestas para triunfar

La temporada 2022-2023 de la NBA terminó en un punto bajo para los Boston Celtics. Un año después, la franquicia ganaba su título 18.



El técnico ganador, Joe Mazzulla, explicó en el podcast del periodista de ESPN, Zach Lowe, cómo un viaje a Costa Rica le permitió encontrar respuestas antes de levantar el trofeo.

Luego de caer en el juego siete de la final de la Conferencia Este ante el Miami Heat, Mazzulla conversó con Joshua Waitzkin y este lo invitó a Costa Rica.

¿Pero quién es Waitzkin? El mismo entrenador lo explicó.

“Es uno de los mejores competidores de todos los tiempos. De eso simplemente no se habla porque se trata de cosas que simplemente no son notables o no obtienen el reconocimiento. Josh y yo somos amigos muy cercanos. Es amigo de la organización. Fue un prodigio del ajedrez desde los siete años hasta los 18 años. Pasó a impulsar el taichi, el MMA y el jiu jitsu”, le explicó a Lowe.

La historia de Waitzkin está retratada en la película En busca de Bobby Fischer y ahora reside en Costa Rica.

“Él es uno de mis amigos más cercanos, pero se ha convertido en un entrenador para mí”, detalló Mazzulla y añadió que “Josh usa el ajedrez, la pelea y usa otras cosas para construir conceptos y temas con los que podemos identificarnos a lo largo de la temporada”.

Ante esto, el entrenador no pudo negarse cuando Waitzkin lo invitó a visitarlo en Guanacaste.

“Compramos cuatro boletos de avión y nos vamos a Costa Rica por una semana. Simplemente, nos gustaba el trabajo espiritual, mental, físico, emocional y trabajar los principios y conceptos que conducen a la grandeza. Terminamos pasando una semana en la jungla, derribándonos y reconstruyéndonos”, recalcó Mazzulla.

Doce después de pasar acá una semana con Waitzkin los Celtics celebran un campeonato más.