Celtics salen de un pequeño bache y Antetokounmpo se luce para Bucks

31 de marzo de 2024, 7:05 AM

Los Angeles, Estados Unidos | Los Boston Celtics , el mejor equipo de la fase regular de la NBA, acabó con una racha de dos derrotas al batir este sábado a los New Orleans Pelicans , mientras que los Milwaukee Bucks superaron a los Atlanta Hawks con un brillante Giannis Antetokounmpo.

"Queremos ser un equipo con hambre pase lo que pase", subrayó Porzingis. "No hemos hecho nada y las derrotas consecutivas ante Atlanta no están en nuestro ADN. No nos sentó bien, así que salimos a conseguir una victoria".