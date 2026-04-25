Celtics reaccionan, LeBron lidera a los Lakers y Spurs ganan sin Wembanyama en la NBA

Miami, Estados Unidos | Los Boston Celtics se recuperaron este viernes y derrotaron 108-100 a los Philadelphia 76ers, de la mano de Jayson Tatum, mientras LeBron James puso a los Los Angeles Lakers a una victoria de la segunda ronda y los San Antonio Spurs aprendieron a ganar sin Victor Wembanyama.

Estas son las tres claves de la jornada de playoffs de la NBA:

Celtics se ponen arriba -

Luego de perder el segundo juego de la serie en casa, los Celtics se impusieron 108-100 sobre los 76ers, con Tatum como principal figura con 25 puntos.

El cuadro verde lidera la serie 2-1 tras los primeros tres partidos en la primera ronda de la Conferencia Este.

Tatum, de 28 años, quien se recuperó de una lesión en el tendón de Aquiles esta temporada, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Celtics en superar los 3.000 puntos en playoffs.

“Hemos necesitado trabajo en equipo, somos un grupo unido”, dijo Tatum a Prime. “Estuve aquí en el pasado y entiendo que hay que hacer de todo para ganar en esta etapa”.

Con una ventaja de tres puntos y 25 segundos en el reloj en el último cuarto, Tatum tomó la pelota y lanzó desde muy lejos de la línea de tres para anotar el triple que sentenció el partido a favor de los visitantes.

El dos veces medallista olímpico con Estados Unidos promedió 21,8 puntos, 10 rebotes y 5,3 asistencias en 21 partidos de la temporada regular, que sirvieron como preparación para el alero de 2,03 metros.

Jaylen Brown igualó en puntos a Tatum con 25, mientras que Payton Pritchard sumó 15 unidades con cinco triples.

Por los Sixers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 31 puntos, mientras que VJ Edgecombe, que había destacado en el segundo partido, apenas registró 10 en 41 minutos.

La serie continuará el domingo con el segundo partido consecutivo en el Xfinity Mobile Arena.

Lakers, a un paso de la segunda ronda -

En el segundo turno, los Los Angeles Lakers lograron su tercera victoria consecutiva en la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste al imponerse 112-108, en tiempo extra, sobre los Houston Rockets en el Toyota Center.

Un triple de LeBron James con 13,1 segundos por jugar en el tiempo reglamentario llevó el partido al alargue en una remontada de los californianos.

“Solo quiero aprovechar la oportunidad, es una bendición poder hacerlo”, comentó James.

Houston tenía una ventaja de seis puntos con 41 segundos por disputar y no pudo cerrar el partido.

James, quien a sus 41 años es la principal figura de los Lakers ante la ausencia de Luka Doncic por lesión, terminó con 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias.

Además de la actuación de James, el aporte de Marcus Smart fue determinante.

Smart finalizó con un doble-doble de 21 puntos y 10 asistencias, además de cinco robos y efectividad perfecta en tiros libres en el tiempo extra.

Los Rockets, que no pudieron contar con Kevin Durant, reaccionaron tras estar abajo, con el turco Alperen Sengun como figura con 33 puntos.

La serie queda a favor de los Lakers, que necesitan una victoria más para avanzar a la segunda ronda.

Ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado remontar un 3-0 en la primera ronda (récord de 159-0).

Spurs responden sin Wembanyama -

Los San Antonio Spurs se impusieron 120-108 sobre los Portland Trail Blazers en el Moda Center, pese a la ausencia de Victor Wembanyama por el protocolo de conmoción cerebral de la NBA.

Wembanyama, ganador del premio al Defensor del Año en la presente temporada, se golpeó la cabeza en el segundo partido de la serie y fue baja confirmada horas antes del juego.

Más allá del ataque, el impacto defensivo del joven equipo de San Antonio fue determinante.

Tras permitir 29 puntos en el primer cuarto y 36 en el segundo, el técnico Mitch Johnson realizó ajustes que derivaron en una sólida defensa en la segunda mitad, en la que Portland anotó 43 puntos.

Stephon Castle fue el máximo anotador para los Spurs con 33 puntos, mientras que Luke Kornet aportó un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes.

“Nuestra defensa cambió en el segundo tiempo”, afirmó Castle. “Hablamos del plan antes del partido, pero no lo ejecutábamos; todo cambió en la segunda mitad”.

Por los Blazers, Jrue Holiday anotó 29 puntos en una noche de baja efectividad colectiva (37 de 91 en tiros de campo, 41%).

Pese a la derrota, Portland aún puede igualar la serie 2-2 este domingo en el cuarto partido.