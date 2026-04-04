Celtics aplastan a Bucks, el Este se aprieta y Flagg firma histórica noche de 51 puntos

Los Ángeles, Estados Unidos | Los Boston Celtics arrollaron este viernes a unos Milwaukee Bucks en crisis y consolidaron su posición en la NBA, en una jornada que reordenó la lucha por los playoffs en el Este y dejó una actuación histórica del novato Cooper Flagg.

Estas son las tres escenas de la jornada:

Boston impone jerarquía

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Jayson Tatum sumó 23 en la contundente victoria de los Boston Celtics por 133-101 ante los Milwaukee Bucks.

Tatum añadió 11 rebotes, nueve asistencias y tres robos antes de descansar en el último cuarto, al igual que Brown, con el partido ya definido.

Boston volvió a mostrar un inicio demoledor, con 43 puntos en el primer cuarto y ocho triples en ese tramo, lo que les permitió irse al descanso con ventaja de 75-55.

Los Celtics han ganado cinco de sus últimos seis partidos y mantienen una diferencia de dos juegos y medio sobre los New York Knicks en la pelea por el segundo puesto del Este.

El Este se reordena

Los New York Knicks respondieron con una paliza de 136-96 sobre los Chicago Bulls, ya eliminados de la lucha por los playoffs.

OG Anunoby lideró el triunfo con 31 puntos y ocho rebotes, mientras Jalen Brunson y Mitchell Robinson aportaron 17 unidades cada uno.

En otros resultados, los Atlanta Hawks vencieron 141-107 a los Brooklyn Nets, mientras que los Philadelphia 76ers consolidaron el sexto lugar del Este tras imponerse 115-103 a los Minnesota Timberwolves.

Joel Embiid regresó y firmó 19 puntos, 13 rebotes y siete asistencias, acompañado por Paul George (23 puntos) y Tyrese Maxey (21).

Los Toronto Raptors también ganaron (128-96 a Memphis) y se mantienen en zona de play-in, seguidos por los Charlotte Hornets, que derrotaron a los Indiana Pacers (129-108).

Flagg hace historia pese a la derrota

El novato de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, firmó una noche histórica con 51 puntos, aunque su equipo cayó 138-127 ante el Orlando Magic.

A sus 19 años, Flagg se convirtió en el jugador más joven en registrar un partido de 50 puntos en la NBA y se unió a Michael Jordan como los únicos novatos con múltiples juegos de al menos 45 puntos.

"Debería ser el Novato del Año", afirmó el técnico de Dallas, Jason Kidd.

El rendimiento individual de Flagg contrasta con la irregular campaña de los Mavericks, una situación que volvió a quedar en evidencia en esta jornada.

Por el Orlando Magic, Wendell Carter Jr. anotó 28 puntos y Desmond Bane aportó 27, en un partido donde seis jugadores alcanzaron dobles dígitos en anotación.

"Siempre es divertido... pero a mí me encanta ganar", señaló Flagg tras el encuentro.